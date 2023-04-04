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Экология

Состояние воды в Неве может ухудшиться в ближайшие 10 лет

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Сейчас уровень загрязнения главной реки в Петербурге достигает третьего класса опасности. Но через 10 лет может достигнуть четвертого уровня. Об этом сообщил руководитель Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый крест».

Shutterstock.com

«Среди главных факторов — промышленные и коммунальные стоки не только Петербурга, но и городов, которые находятся выше по течению водосборного бассейна», — рассказал эксперт изданию «Вечерний Санкт-Петербург».

Он также добавил, что вода проходит очистку, в том числе, природным способом: с помощью растений и организмов. Но эта система перестает справляться с таким количеством загрязнений и выбросов. В таких условиях в воде начинают развиваться сине-зеленые водоросли, которые выделяют вредные вещества и продолжают загрязнять водоем.

С воздухом в Петербурге тоже все не так хорошо: 85% загрязнений воздуха в Петербурге — выхлопные газы. За последние 4 года количество личных автомобилей увеличилось примерно на 100 тысяч штук. На 1000 петербуржцев приходится 317 легковых автомобилей. 

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