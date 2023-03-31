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Экология

В Ленобласти заработал завод по переработке полимерных отходов

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Там будут давать «вторую жизнь» рыбным ящикам, вспененные подложки из-под овощей и фруктов, упаковки пенопласта без антипирена, а также полимерные флаконы, крышки, бутылки, трубы, пленки, поддоны и другое. За год завод корпорации «Технониколь» будет перерабатывать до 6,5 тысяч тонн полимерного мусора.

Shutterstock.com

«Завод ежегодно будет превращать во вторичную гранулу до 6,5 тыс. тонн полимерных отходов (или в переводе в натуральные величины — более 400 млн вспененных подложек для овощей и фруктов)», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

На заводе будут перерабатывать рыбные ящики, вспененные подложки для продуктов, упаковки пенопласта без антипирена, обрезки экструдированного полистирола, а также полимерные флаконы, крышки, бутылки, трубы, пленки, поддоны и детали автокомпонентов. А из полученных гранул будут создавать дорожные плиты, профилированные мембраны и битумные кровельные материалы.

В ближайшие два года на предприятии хотят запустить линию мойки и переработки изделий из полиэтилена и полипропилена. В это хотят вложить порядка 480 млн рублей инвестиций.

«Перерабатывая пластики, мы не только убираем отходы с улиц, но и экономим природные ресурсы. Для производства полимеров требуется большое количество невозобновляемых ресурсов — нефти и газа. Но если изделие уже выпущено и однократно использовано, то повторно сформировать из него гранулу — менее затратный процесс, на который требуется меньше 10% от той энергии, которая была затрачена на производство первичного материала», — отметил совладелец и управляющий партнер компании Сергей Колесников.

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