Магнитные бури разрушают озоновый слой. К таким выводам пришли петербургские ученые

Исследование проводили ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) совместно с физиками других российских вузов и исследователи Давосской физико-метеорологической обсерватории в Апатитах Мурманской области.

Эксперименты и расчеты показали, что во время геомагнитных бурь (или возмущений) в полярной атмосфере увеличивается концентрация свободных радикалов, что приводит к разрушению озона на высотах мезосферы в течение суток.

«Максимальное обнаруженное нами разрушение составило 14-25 процентов на высоте около 75 километров. То есть магнитосферные бури способны разрушить до четверти имеющегося озона на этой поверхности», — рассказала старший научный сотрудник кафедры физики Земли СПбГУ Ирина Миронова.

Полученные данные можно будет использовать для более точного прогнозирования будущего озонового слоя и климата Земли. Но учены продолжат изучать явление. Исследователи СПбГУ создали модель, которая позволяет точнее и подробнее рассчитывать температуру и концентрации нейтральных газов, свободных электронов и ионов, участвующих более чем в 300 различных реакциях, в том числе в циклах разрушения озона.