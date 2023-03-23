В VK появилось приложение-калькулятор для подсчета «водного следа»

Мини-приложение «Калькулятор водного следа» доступно на платформе VK Mini Apps. Пользователям предлагают ответить на 20 вопросов, которые затрагивают разные сферы повседневной жизни: от распечатки бумаг до способов передвижения. Ведь каждое из этих действий прямо или косвенно оставляет «водный след» — это количество воды, затраченное на процесс производства вещи или услуги.

Так, к примеру, для создания одежды из натуральной кожи нужно куда больше ресурсов, чем для товаров из хлопка. А из неисправного крана в год «утекает» до 7000 литров воды.

Опрос показывает, насколько разумно пользователь относится к тратам воды. А еще в приложении есть полезные советы, которые помогут изменить привычки и сократить количество потребляемой воды.