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В VK появилось приложение-калькулятор для подсчета «водного следа»

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Из небольшой анкеты на 20 вопросов человек может узнать о своем ежедневном потреблении воды. А еще в сервисе есть полезные советы, которые помогут скорректировать привычки и сократить количество потребляемой жидкости.

Shutterstock.com

Мини-приложение «Калькулятор водного следа» доступно на платформе VK Mini Apps. Пользователям предлагают ответить на 20 вопросов, которые затрагивают разные сферы повседневной жизни: от распечатки бумаг до способов передвижения. Ведь каждое из этих действий прямо или косвенно оставляет «водный след» — это количество воды, затраченное на процесс производства вещи или услуги.

Так, к примеру, для создания одежды из натуральной кожи нужно куда больше ресурсов, чем для товаров из хлопка. А из неисправного крана в год «утекает» до 7000 литров воды.

Опрос показывает, насколько разумно пользователь относится к тратам воды. А еще в приложении есть полезные советы, которые помогут изменить привычки и сократить количество потребляемой воды.

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