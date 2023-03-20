На «Яндекс Картах» появились пункты сбора вторсырья с карты Greenpeace

Чтобы найти пункт приема вторсырья, нужно написать в поисковой строке «Раздельный сбор отходов», и карты покажут проверенные точки по всей России. Можно найти точки поблизости, построить к ним маршруты, а еще сохранять в закладках и делиться локациями.

Также на «Яндекс Картах» можно установить фильтры и выбрать только те точки, которые принимают макулатуру, лампочки, пластиковые бутылки — всего в фильтрах 21 материал. А еще можно в поисковой строке карт можно просто ввести запрос с нужным материалом, например, «Куда сдать батарейки» или «Куда сдать картон».

Кроме этого, перейти на карту с отмеченными пунктами вторсырья можно и по QR-коду. Их будут размещать на коробках «Яндекс Маркета». Это поможет правильно утилизировать упаковку маркетплейса и другие отходы.

А в российском отделении Гринпис поделились, что готовится к запуску обновленную карту Recyclemap — она станет еще удобней и быстрей, а еще появится мобильная версия.