Весенний благотворительный своп пройдет в клубе «Мачты» в «Севкабель Порту»

Весна — время обновления и нового рождения, а также самый подходящий момент для освобождения от старого и ненужного. И чтобы сделать этот процесс избавления от вещей максимально осознанным и экологичным, в клубе «Мачты» в «Севакабель Порту» 5 марта пройдет весенний своп.

В программе:

Обмен одежды и аксессуаров прямо на сцене с 13:00 до 19:00.

Мастер-класс от апсайклинг-проекта Indivizual по вязанию из футболок с 15:00 до 18:00.

Лекция «Легкий раздельный сбор» о сортировке мусора в домашних условиях от «Переработкинской» с 14:00 до 15:00.

Маленькие экосистемы из мха от Organic Punk, которые можно будет купить и забрать с собой домой.

Мерч от команды Простых вещей, вырученные средства с продажи которого пойдут на благотворительность.

В 19:00 мероприятие продолжит музыкальная программа. Диджеи Sweet Hard и Pivnoy Cowboy встанут за пульты и закружат в танце под синт-поп и нью-вейв, чтобы весело закончить воскресный день.

Весенний своп пройдет 5 марта, 13:00-21:00 в «Севкабель Порту» на Кожевенной линии, 40, клуб «Мачты». Вход на мероприятие за донейшн, все вырученные деньги пойдут на работу экоцентра «Переработкинская»). А если вы хотите стать непосредственным участником свопа, то присылайте фотографии вещей в директ masts.club или заполняйте форму. Ребята подскажут организационные моменты.