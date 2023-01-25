«РазДельный Сбор» готовит акцию по обмену ненужными вещами для животных

Принести можно корма для кошек и собак, средства от блох и клещей, лекарства (синулокс, циклоферон, хлоргексидин, успокоительные), переноски, лежанки, когтеточки, ошейники, поводки, наполнители для кошачьего туалета, ненужные одеяла и пледы, постельное белье. Также будут принимать бытовые или строительные перчатки, мешки, средства для уборки.

Организаторы акции уточняют, что принести можно вещи в хорошем состоянии, которые приятно подарить — чистые, целые, без поломок. Корм и лекарства — с действующим сроком годности, жидкие лекарства принимаются только невскрытые.

А все вещи, которые не найдут новых владельцев на акции, передадут проекту Путь домой, который заботится о животных. Адреса и время работы точек приема уточнят 31 января: они появятся в соцсетях «РазДельного Сбора». Узнать подробнее об организации и помочь пожертвованием можно по ссылке.