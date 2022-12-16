В Петербурге открыли новый мусороперерабатывающий завод

Мощность запущенного завода — 200 тысяч тонн отходов в год. Это только первая очередь, вторая — еще на 400 тысяч — запланирована на 2023 год. «Когда мы ведём диалог с жителями города и области о необходимости изменения технологии утилизации отходов, поэтапного закрытия полигонов, мы должны понимать, что взамен должны прийти новые площадки», — цитирует Дрозденко Закс.ру.

При этом площадь «Волхонки» вдвое меньше, чем у других подобных предприятий, здесь размещены 90 единиц различного оборудования, 80 % из которого — отечественного производства. В их числе — разрыватель пакетов, трехфракционный барабанный грохот, оптические сепараторы, баллистический, магнитный и вихретоковый сепараторы, трехфракционный воздушный сепаратор, линия прессования вторичных материальных ресурсов, измельчитель для производства RDF-топлива и другое. Основная технология — глубокая сортировка отходов, выделение вторичных ресурсов, переработка горючих фракций в RDF/SRF-топливо. На втором этапе здесь появится также цех компостирования органики, которая будет перерабатываться в технологический грунт.

В Ленобласти появится завод по переработке полимеров. Предприятие откроется в деревне Аннолово Тосненского района Ленинградской области. Там будут перерабатывать отходы из вспененного полистирола (маркировка PS). Его применяют для изготовления одноразовой тары из-под фруктов, овощей, яиц, замороженной и охлажденной продукции, также она есть в отслуживших теплоизоляционных материалах.