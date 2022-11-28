Из отходов — в дороги: в Ленобласти появится завод по переработке полимеров

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на компанию «ТехноНИКОЛЬ», завод мощностью переработки 6 400 тонн в год площадью около 1 000 квадратных метров должны построить к 2023 году. Объем инвестиций в проект компания пока не разглашает.

Там отметили, что из переработанного вспененного полистирола получаются гранулы вторичного полимера. Его часто используют для производства тяжелых плит XPS, которые задействуют при строительстве дорог. С помощью современных технологий и нового оборудования можно запустить практически безотходный производственный процесс с потерей сырья не более 0,5%.

Сейчас в Петербурге действуют несколько перерабатывающих предприятий, которые занимаются отходами из вспененного полистирола. Одно из них — Eco–recycling с площадками в рыбном порту и в Металлострое. Компания может перерабатывать до 40-50 тонн вторсырья в месяц.