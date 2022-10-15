В Петербурге планируют построить несколько новых заводов по переработке пластика

Регоператоры «Управляющая компания по обращению с отходами» и «Невский экологический оператор» хотят построить новые заводы по переработке пластика в Петербурге. Об этом сообщает «Деловой Петербург». «У нас есть в планах завод по пластику, мы сейчас активно просчитываем экономику. Есть переговоры с ППК РЭО, в том числе о поддержке со стороны Федерации, выделении софинансирования», – заявил генеральный директор «Управляющей компании по обращению с отходами» Антон Бучнев. Большая определенность по проекту появится после согласования финансирования и территории нового завода.

Компания «Невский экологический оператор» отмечает перспективность вторсырья. «Рассматриваются перспективные проекты, строятся финансово-экономические модели, которые, к сожалению, приходится менять на ходу. Очень много внешних факторов, неопределённости, но работа такая ведется. Безусловно, это перспективное направление», – сообщил руководитель направления по организации раздельного сбора отходов НЭО Дмитрий Биллер.

Ранее власти решили почти в два раза урезать бюджетные расходы на утилизацию мусора. Количество выделяемых денег в следующем году снизится до 12,5 миллиардов рублей.