Французские документальные фильмы о климате и окружающей среде покажут на Новой Голландии

Многие ленты будут показаны в России впервые — в частности, фильм «Наследие» режиссера Яна Артюс-Бертрана, автора нашумевших документальных хитов «Дом» и «Жажда мира».
Программа показов откроется 20 октября российской премьерой фильма «Наследие» Яна Артюса-Бертрана. На протяжении жизни одного поколения режиссер наблюдает, как ухудшается климатическая ситуация, а дезориентированное человечество, неспособное всерьез воспринимать нависшую над всем живым на планете угрозу, продолжает истязать страдающую Землю. «Послание режиссера — будущее планеты зависит от ежедневных действий каждого из нас», — говорят кураторы проекта.
21 октября пройдет показа фильма «Угроза в северных морях» Жака Лея и видеовстреча с режиссером. Синопсис ленты гласит: «Около трёх миллиардов тонн химического и обычного оружия лежит на дне Северного и Балтийского морей. Эти молчаливые свидетели обеих мировых продолжают быть серьёзной угрозой для окружающей среды. Как и почему это оружие оказалось в море и возможно ли массовое распространение высокотоксичных продуктов?».
Позже в этот же день состоится российская премьера ленты «Жан Жузель. Битва века». Он был одним из первых, кто забил тревогу, выступая против климатических скептиков и призывая политических лидеров взять на себя обязательства по защите климата. «Это не только интимный рассказ о человеке, прошедшем путь от собственной фермы в Бретани до Вашингтона, но и рассказ о сорока годах тяжелейшей борьбы, направленной на повышение осведомленности об изменении климата в попытке предотвратить климатическую катастрофу для грядущих поколений», — говорят кураторы. После показа состоится видеовстреча с режиссером Бриджит Шеве.
Документальный фильм, показ которого запланирован на 22 октября, расскажет об океане и тайнах пластика. Только 1% пластика, сброшенного в море, плавает на поверхности. Ученые начинают свои исследования и сосредотачиваются на микропластике. Маленький, в основном невидимый, токсичный, он создает новую экосистему: пластисферу. Его воздействие неизвестно, но угрожает окружающей среде и здоровью. Но где он — попадает внутрь организмов, оседает на дне океанов или разлагается бактериями? Ответы на эти вопросы дает лента режиссера Винсента Перацио.
Завершит серию показов лента «Гипотеза Зимова». Она рассказывает о геофизике Сергее Зимове, который уже несколько десятилетий живет со своей семьей на старой бывшей советской метеостанции за Полярным кругом, проводя эксперимент, которому суждено спасти мир — по крайней мере частично. Приобщив к делу своего сына Никиту, он изучает, как остановить таяние вечной мерзлоты, которая возглавляет список надвигающихся климатических бедствий. Показ фильма Дениса Снегирева, который состоится 22 октября, сопроводит видеовстреча с режиссером и героем фильма Никитой Зиминым.
Показы французских документальных фильмов о климате и окружающей среде пройдут в «Доме 12» на Новой Голландии. Подробности можно посмотреть здесь.
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