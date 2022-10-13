Французские документальные фильмы о климате и окружающей среде покажут на Новой Голландии

Программа показов откроется 20 октября российской премьерой фильма «Наследие» Яна Артюса-Бертрана. На протяжении жизни одного поколения режиссер наблюдает, как ухудшается климатическая ситуация, а дезориентированное человечество, неспособное всерьез воспринимать нависшую над всем живым на планете угрозу, продолжает истязать страдающую Землю. «Послание режиссера — будущее планеты зависит от ежедневных действий каждого из нас», — говорят кураторы проекта.

21 октября пройдет показа фильма «Угроза в северных морях» Жака Лея и видеовстреча с режиссером. Синопсис ленты гласит: «Около трёх миллиардов тонн химического и обычного оружия лежит на дне Северного и Балтийского морей. Эти молчаливые свидетели обеих мировых продолжают быть серьёзной угрозой для окружающей среды. Как и почему это оружие оказалось в море и возможно ли массовое распространение высокотоксичных продуктов?».

Позже в этот же день состоится российская премьера ленты «Жан Жузель. Битва века». Он был одним из первых, кто забил тревогу, выступая против климатических скептиков и призывая политических лидеров взять на себя обязательства по защите климата. «Это не только интимный рассказ о человеке, прошедшем путь от собственной фермы в Бретани до Вашингтона, но и рассказ о сорока годах тяжелейшей борьбы, направленной на повышение осведомленности об изменении климата в попытке предотвратить климатическую катастрофу для грядущих поколений», — говорят кураторы. После показа состоится видеовстреча с режиссером Бриджит Шеве.