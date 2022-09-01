Как две Москвы: названа площадь опасных для экологии России объектов

«С наследием прошлого нам предстоит бороться еще достаточно долго. Общая площадь, занимаемая объектами накопленного вреда, превышает 5,5 тысяч квадратных километров. Попрошу обратить внимание на эту цифру, это территория двух городов Москва», — сообщил руководитель подразделения по экологическому проектированию Федерального экологического оператора, который входит в состав госкорпорации «Росатом», Станислав Жабриков.

На сегодняшний день в России насчитывается 3 186 объектов накопленного вреда — все они являются, по словам Жабрикова, потенциальными источниками экологической опасности. К ним относятся техногенные объекты, такие как свалки твердых коммунальных отходов, свалки промышленных предприятий, сами предприятия и площадки горной добычи, загрязненные химическими веществами территории, акватории и подобные техногенные объекты.