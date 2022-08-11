В Кронштадте проведут XIII экологический фестиваль искусств «КронФест»

«"КронФест" проводится 13-й год подряд, его события разнообразны и увлекательны. Каждый год программа обновляется, но центральным событием традиционно остается выставка арт-объектов, созданных художниками из России и стран зарубежья», — рассказали организаторы фестиваля.

В этом году на «КронФесте» открывает круглый стол про актуальные экологические проблемы Балтийского региона с участием руководителей и специалистов региональных и международных экологических организаций и объединений. В рамках фестиваля пройдут паблик-ток «Связь народной культуры и экологии», выставки арт-объектов из вторсырья и мусора на тему этнических традиций и экологии с участием художников России.

Также гостей фестиваля ждут спортивно-экологические марафоны на территориальных зонах Финского залива: велопробег с востока Кронштадта на запад с участием благотворительного фонда «Свет», марафон на водных бестопливных видах транспорта, командные соревнования «Чистые игры» с участием волонтеров по очистке территорий от мусора и разделению отходов.

Помимо этого, будут работать площадки межрегиональной общественной организации мастеров декоративного и прикладного искусства «Палата ремесел», студии «Аcryl on Vinyl», в которой делают картины ручной работы на виниловых пластинках.

Кроме того, запустят Пениковские ремесленные мастерские: кузница, ткацкая и гончарная мастерские, сувенирная лавка. Также пройдут экологические акции и просветительские мероприятия: бесплатная ярмарка для обмена вещами «Дармарка», ворк-шопы, посвященные правилам раздельного сбора, переработки и экологичного образа жизни, с участием волонтерских движений и объединений. И пройдет пленэр для художников на форте «Павел I».

Фестиваль «КронФест» пройдет в Кронштадте с 25 по 28 августа. Площадками станут Музей истории Кронштадта, форт «Риф» и форт «Павел I». Подробности программы можно посмотреть здесь.