В Петербурге могут снизить плату за вывоз коммунальных отходов. Но есть условие

По словам Германа, оплата по фактическому объему отходов при внедрении системы раздельного сбора прописана в правилах оказания коммунальной услуги. Для перехода на новую систему жителям необходимо организованно принять решение о раздельном сборе мусора.

«Одна из основных проблем на этом этапе — наличие у дома собственной контейнерной площадки. Конечно, в Петербурге есть дома со своими площадками, но большинство площадок обслуживают несколько ТСЖ. Как вариант, можно объединять дома, прикрепленные к одной площадке, и разделять платеж между ними», — пояснил Герман.

Председатель комитета отметил, что все процедурные вопросы могут решить уже в текущем году. Ранее сообщалось, что Смольный планировал до конца лета определиться с системой сбора раздельных отходов — она будет либо дуальной (все отходы делятся на перерабатываемые и остальные) или многопоточной (для разного вида вторсырья устанавливают разные баки).