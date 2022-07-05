В Петербурге могут снизить плату за вывоз коммунальных отходов. Но есть условие

В Смольном рассматривают вариант снижения платы за вывоз отходов. Однако при условии, что петербуржцы начнут сортировать мусор. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на председателя комитета по природопользованию Александра Германа.
По словам Германа, оплата по фактическому объему отходов при внедрении системы раздельного сбора прописана в правилах оказания коммунальной услуги. Для перехода на новую систему жителям необходимо организованно принять решение о раздельном сборе мусора.
«Одна из основных проблем на этом этапе — наличие у дома собственной контейнерной площадки. Конечно, в Петербурге есть дома со своими площадками, но большинство площадок обслуживают несколько ТСЖ. Как вариант, можно объединять дома, прикрепленные к одной площадке, и разделять платеж между ними», — пояснил Герман.
Председатель комитета отметил, что все процедурные вопросы могут решить уже в текущем году. Ранее сообщалось, что Смольный планировал до конца лета определиться с системой сбора раздельных отходов — она будет либо дуальной (все отходы делятся на перерабатываемые и остальные) или многопоточной (для разного вида вторсырья устанавливают разные баки).
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