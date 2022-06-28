Накопление мусора в городах России сократилось на 4,4% в 2021 году

По данным аналитической службы FinExpertiza, за 2021 год в российских городах было сгенерировано 47,4 миллиона тонн бытового мусора — это суммарная масса твердых коммунальных отходов (ТКО), вывезенных с контейнерных площадок городских населенных пунктов всеми видами мусоровозов, бортовыми автомобилями, самосвалами и прочей спецтехникой. По сравнению с 2020 годом образование ТКО уменьшилось на 4,4% — на 2,2 миллиона тонн. Как отмечают аналитики, общая масса городского мусора сократилась четвертый год подряд, опустившись «до самого низкого уровня как минимум за последние шесть лет».

Наибольшее число мусора среди российских регионов скапливается в:

Москве — 5,22 миллиона тонн (11% от общей массы),

Московской области — 5,18 миллиона тонн (10,9%),

Петербурге — 2,1 миллиона тонн (4,4%), Краснодарском крае — 1,8 миллиона тонн (3,8%),

Ростовской области — 1,6 миллиона тонн (3,4%).

Меньше всего в:

Ненецком автономном округе — 12,4 тысячи тонн,

Чукотском автономном округе — 21,8 тысячи тонн,

Республике Алтай — 32,5 тысяч тонн,

Тыве — 35,9 тысячи тонн,

Калмыкии — 53,8 тысячи тонн,

Ингушетии — 72,2 тысячи тонн.

Сокращение накапливаемого мусора отчасти связывают с уменьшением численности населения городов. При этом они отмечают необходимость учитывать тот факт, что в российских регионах образуется большое количество несанкционированных свалок, которые не отражаются в официальной отчетности о вывезенных твердых коммунальных отходов.

В то же время аналитики отмечают постепенное увеличение доли обработки отходов — с 28,1% в 2020 году до 46,6% в 2021-ом. «Однако в текущих условиях мусорная отрасль, и в период экономического роста остававшаяся недоинвестированной, может оказаться под ударом из-за недостатка средств. Одновременно с этим санкции могут ограничить возможности для технологического развития мусороперерабатывающей инфраструктуры, которая серьезно зависит от западных технологий», — приводит ТАСС слова президента FinExpertiza Елены Трубниковой.