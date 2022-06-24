Чиновники Смольного с июля начнут сортировать мусор

В исполнительных органах власти Петербурга, а также в подведомственных профильных учреждениях поставят контейнеры для раздельного сбора мусора. Ответственность за размещение специализированных емкостей возложат на руководителей ведомств. Планируется собирать четыре фракции: пластик, стекло, металл, бумагу, а также подлежащие уничтожению документы.

Перед введением новой практики для чиновников проведут разъяснительную работу, чтобы ознакомить с правилами сортировки.

«Методические рекомендации — это только первый шаг к выстраиванию четкой и работающей системы, обязательной для всех. Впереди предстоит большая работа и для нас, и для наших коллег. Конечно, сложно будет перестроиться тем, кто раньше не задумывался о сохранении ресурсов. Мы, со своей стороны, готовы оказать консультационную и методическую поддержку, чтобы система была выстроена наиболее эффективным образом», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя комитета Ивана Казакова.

Подрядчиком, который будет вывозить отходы из госучреждения, выступит ГУП «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» (МПБО-2). Однако отмечается, что это еще не окончательно решение.