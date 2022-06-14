В России создали первую в мире биоразлогаемую канистру для моторных масел

Специалисты добавили в состав полимерной канистры бионаполнитель. Под воздействием солнечного света, воды и кислорода он полностью разлагается после использования. Инновационная разработка по своей прочности не уступает пластиковой упаковке. Как отмечает генеральный директор компании «Газпром нефть» Анатолий Скоромец, сейчас созданы образцы объемом от одного до пяти литров. Технология успешно прошла все лабораторные тестирования в РЭУ им. Плеханова.

«Исследование биоразложения толстостенной пластиковой упаковки было проведено впервые — мы не нашли похожего опыта нигде в мире. В результате испытаний гипотеза специалистов Омского завода смазочных материалов «Газпром нефти» подтвердилась: после добавления компонента на основе растительного сырья в состав полимерной канистры время естественного разложения пластика сократилось с 400 до 20 лет», — комментирует заведующий научной лабораторией «Перспективные композиционные материалы и технологии» РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат химических наук Петр Пантюхов. Первую партию моторных масел в биоканистрах планируют выпустить на Омском заводе смазочных материалов «Газпром нефти».