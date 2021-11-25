Исследование: изменения климата подталкивает альбатросов чаще «разводиться», а самцов выбирать однополые связи

Ученые с 2004 по 2019 год наблюдали за 15,5 тысячами пар чернобровых альбатросов. Они выяснили, что увеличение температуры в океане осложняет поиск пищи для птиц, для этого самцам приходится дальше улетать в поисках пропитания, и это вызывает стресс у самок альбатросов. По этой причине их «браки» стали чаще распадаться.

Обычно эти птицы живут 50-60 лет, и их отношения с партнером заводятся надолго. А весь свой период зрелости они проводят с однажды выбранным партнером и громко радуются, когда встречают его после длительных полетов.

У альбатросов и до изменений климата бывали «разводы»: около 4% пар распадались в основном из-за невозможности завести потомство. Но в последние годы, когда температура в океане увеличилась, этот показатель вырос до 7,7%. Правда после 2017 года, когда температура воды в океане начала снижаться, сократились и «разводы» у птиц, но не вернулись к прежним показателям.

Но глобальное потепление влияет не только на разрыв отношений, но и на сокращение популяции птиц. Новозеландский биолог Грэм Эллиот в интервью The Guardian сообщил, что самцам становится трудно найти себе пару противоположного пола, и они выбирают однополые контакты друг с другом. Из-за этого популяция альбатросов сокращается ежегодно на 5-10%, что в скором времени может привести этот вид на грань вымирания.