Россия хочет снизить выбросы парниковых газов на 60% к 2050 году. Что не так с этими планами — объясняет эксперт Greenpeace

Правительство представило стратегию социально-экономического развития страны, предусматривающую снижение выбросов парниковых газов на 60% к середине века. Россия должна стать ближе к углеродной нейтральности, внеся свой вклад в борьбу с глобальным потеплением. Разбираемся вместе с координатором проектов по климату и энергетике российского отделения Greenpeace Полиной Каркиной: как планируется достичь этой цели и насколько это реально?
Что такое углеродная нейтральность?
Это такое состояние экономики, при котором выбросы парниковых газов столь невелики, что их естественным образом поглощают леса и мировой океан. В результате можно избежать усиления человеком естественного парникового эффекта, который приводит к глобальному потеплению.
О планах достичь такого состояния к середине века объявили уже около 60 стран, в том числе Великобритания, государства Евросоюза, США, Китай и Япония. О намерении приблизиться к нему ранее заявляла и Россия, а 1 ноября на сайте правительства РФ была опубликована официальная стратегия развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.
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А зачем это России, ей разве не выгодно потепление климата?
Несмотря на то, что цифры глобального потепления не кажутся пугающими (речь идет о 1,5-2 градусах до конца века), надо понимать, что речь идет о средних значениях. В каждом конкретном случае погода меняется по-своему. Уже сейчас в мире есть места, где в определенные дни соотношения температуры и влажности приводит к тому, что человеческий организм может потерять способность к естественной терморегуляции. Постепенно таких мест будет становиться больше, а периоды таких непригодных для жизни условий будут дольше.
К России это действительно пока не относится, однако наша страна испытывает на себе влияние климатического кризиса иначе. Волны аномальной жары, как этим летом, приводят к преждевременным смертям среди пожилых людей и больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. От засух страдает сельское хозяйство, в то же время в других районах начинаются наводнения, которые также влекут человеческие жертвы. Потепление бьет по северным регионам, где начинает таять вечная мерзлота, что приводит к разрушению домов, мостов, железных дорог. Наконец, в условиях изменения климата насекомые постепенно переселяются все севернее, принося с собой инфекционные заболевания, ранее характерные для юга.
Россия намерена сократить выбросы почти на 60%. Этого достаточно?
На самом деле в стратегии два сценария. Первый назван инерционным и предусматривает не снижение, а даже рост выбросов к 2050 году (примерно на 25%). В самом документе говорится, что такой вариант развития событий не позволит стране стать углеродно нейтральной. Второй сценарий назван целевым, именно он предполагает снижение выбросов почти на 60%. Однако здесь важны детали.
Если бы речь шла о масштабном снижении реального производства и выбросов парниковых газов, то это было бы серьезным шагом к углеродной нейтральности, ведь оставшийся углекислый газ могли бы поглотить экосистемы. Однако этот показатель планируется снизить не так существенно: всего на 13,6% к 2050 году (а к 2030 году он и вовсе вырастет примерно на 5%!).
На 60% планируется сократить так называемые нетто-выбросы, то есть количество углекислого газа, которое попадает в атмосферу уже после того, как природа поглотила часть выработанного экономикой страны CO₂. Причем основную ставку, если смотреть на цифры, власти делают как раз на поглощение выбросов: этот показатель должен вырасти более чем вдвое к середине века. Поэтому в стратегии много говорится об уходе за лесами.
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Разве это плохо?
Сами по себе профилактика и тушение лесных пожаров, сохранение диких лесов и правильное лесное хозяйство, безусловно, пойдут на пользу природе. Однако опираться только на это в борьбе с глобальным потеплением не стоит сразу по нескольким причинам.
Во-первых, поглощение углекислого газа природой занимает много времени. Оно не даст столь же быстрого эффекта как, например, закрытие угольной ТЭС. Во-вторых, даже при бережном отношении к лесу, пожары и болезни не исключены. Они делают уровень поглощения парниковых газов непредсказуемым, а сами экосистемы - нанадежным хранилищем углерода, ведь лес может просто сгореть или погибнуть, и углекислый газ снова поступит в атмосферу. В-третьих, ставка на поглощение может привести к подгонке цифр под необходимый результат. В какой-то момент эксперты просто могут сказать, что наши леса поглощают больше, чем мы думали раньше, что даст возможность отчитаться о выполнении планов.
Наконец, даже если всех этих рисков удастся избежать, российская экономика не станет углеродно нейтральной. Целевой сценарий предполагает выброс порядка 40% парниковых газов от уровня 2019 года даже с учетом роста поглощения СО₂ экосистемой.
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А хотя бы заданных целей достичь получится?
Сложно сказать, ведь стратегия — это общий документ, в нем нет перечня конкретных мер, поэтому и реальности достижения целей оценить сложно. Пока предложенные планы не выглядят неосуществимыми для России.
Однако у экологов вызывает опасение тот факт, что в стратегии такие слова как возобновляемые источники энергии, экономика замкнутого цикла, электрический транспорт и «зеленые» технологии соседствуют с не столь однозначными вещами. Так речь идет об атомной энергетике и крупных гидроэлектростанциях, которые в большинстве случаев, дают меньше выбросов парниковых газов, но создают немало иных экологических рисков. Кроме того, в тексте упомянут и природный газ, который вообще сложно отнести к углеродно нейтральному виду топлива. Более того, стратегия предполагает строительство новой инфраструктуры для газомоторного транспорта наряду со станциями для зарядки электрокаров.
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Насколько вообще для России возможная углеродная нейтральность?
Экологи не видят причин, по которым в других странах это возможно, а в нашей — нет. Конечно, в России много проблем, связанных, например, с низкой энергоэффективностью производств и жилых домов. Нередко отопительные мощности из-за плохой теплоизоляции «греют улицы». Тем не менее при общих усилиях властей, бизнеса и общества исправить ситуацию возможно.
Полина Каркина
Координатор проектов по климату и энергетике российского отделения Greenpeace
Уже сегодня мы видим намеки на подобный запрос. Бизнес становится понемногу заинтересован в «зеленом» развитии, правительство также понимает, что необходимо отвечать требованиям времени. Сам факт появления такой стратегии говорит о том, что этот вопрос стоит на повестке дня. Мы видим, что и обычные люди задумываются о состоянии окружающей среды, о своем углеродном следе. Поэтому, все будет зависеть только от того, насколько власти, компании и обычные люди будут стараться вместе достичь углеродной нейтральности страны и предотвращению катастрофического сценария изменения климата.
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