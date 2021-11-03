Россия хочет снизить выбросы парниковых газов на 60% к 2050 году. Что не так с этими планами — объясняет эксперт Greenpeace

Россия намерена сократить выбросы почти на 60%. Этого достаточно?

На самом деле в стратегии два сценария. Первый назван инерционным и предусматривает не снижение, а даже рост выбросов к 2050 году (примерно на 25%). В самом документе говорится, что такой вариант развития событий не позволит стране стать углеродно нейтральной. Второй сценарий назван целевым, именно он предполагает снижение выбросов почти на 60%. Однако здесь важны детали.

Если бы речь шла о масштабном снижении реального производства и выбросов парниковых газов, то это было бы серьезным шагом к углеродной нейтральности, ведь оставшийся углекислый газ могли бы поглотить экосистемы. Однако этот показатель планируется снизить не так существенно: всего на 13,6% к 2050 году (а к 2030 году он и вовсе вырастет примерно на 5%!).

На 60% планируется сократить так называемые нетто-выбросы, то есть количество углекислого газа, которое попадает в атмосферу уже после того, как природа поглотила часть выработанного экономикой страны CO₂. Причем основную ставку, если смотреть на цифры, власти делают как раз на поглощение выбросов: этот показатель должен вырасти более чем вдвое к середине века. Поэтому в стратегии много говорится об уходе за лесами.