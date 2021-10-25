Экологи ждут прибытия в Петербург 1000 тонн «урановых хвостов». Эксперт Greenpeace — о том, что об этом известно

Что вообще такое этот французский регенерированный уран?
Это побочный продукт атомных станций. Дело в том, что во время работы реактора расходуется изотоп уран-235, содержащийся в ядерном топливе. После этого у нас образуется радиоактивный остаток. Именно этот остаток, по контракту, заключенному между Росатомом и французской компанией Orano, и должны ввезти в Россию. Французская сторона ранее подтвердила существование этого соглашения.
Это законно?
Ввоз ядерных отходов в Россию запрещен, но формально это не ядерные отходы. Дело в том, что в этом веществе сохраняется небольшое количество того самого урана-235. Его будут из этого остатка добывать и повторно использовать на наших атомных станциях. Так что, это, по сути, вторсырье. Во всяком случае так заявляется, и у нас нет возможности это опровергнуть. Во Франции нет мощностей, которые позволяют выделить полезный изотоп из массы отработанного топлива. В России они есть, именно поэтому его и везут сюда.
Если вещества перерабатываются, почему экологи считают их «урановыми хвостами»?
Потому что после извлечения полезного урана-235 у нас все равно останется большая масса радиоактивного материала, с которым уже ничего нельзя будет сделать. В том числе останется очень опасный уран-232. С ним совершать какие-то манипуляции можно вообще только дистанционно.
Из 1000 тонн отходов, которую могут ввезти в Россию, мы можем произвести порядка 100 тонн нового ядерного топлива. То есть отход составит порядка 90%. И ничего полезного из него мы получить уже не сможем.
Причем здесь Петербург?
Груз, по нашим данным, пойдет морским путем и прибудет в Петербург как в крупный морской порт. Так уже происходило с немецкими «урановыми хвостами». Ориентировочно его перегрузят в железнодорожные вагоны и отправят в Томскую область на специальный завод по переработке отработанных ядерных материалов.
Более того, недавно мы узнали, что в Петербург в начале года уже пребывал груз радиоактивных материалов из Франции. Тогда это особо не афишировали.
Это опасно для жителей Петербурга?
Все зависит от технологического процесса и добросовестности подрядчиков: в целом уран-235 является источником альфа-излучения, очень интенсивного, но имеющего слабую проникающую способность. Поэтому при соблюдении всех требований безопасности, огораживании территории, выдерживании временных регламентов большой опасности для населения нет.
Но если этого не происходит, если допустить какую-то утечку или неправильную перегрузку материала (по нашим данным, он представляет из себя порошок), то последствия могут быть более серьезными. В любом случае нам кажется, что жители города должны знать об этом.
Департамент коммуникаций госкорпорации «Росатом»
Из ответа на запрос редакции «Собака.ru»
Использование регенерированного урана из Франции позволит сэкономить столько природного урана, сколько бы пришлось добывать на руднике в течение продолжительного периода времени. Росатом является мировым лидером в разработке технологических решений в области рециклирования ядерных материалов и обладает уникальными технологиями их переработки и повторного вовлечения в топливный цикл. В Российской Федерации накоплен более чем 35-летний опыт использования регенерированного урана для производства ядерного топлива для АЭС российского и западного дизайна.
Программа использования регенерированного урана в полной мере отвечает вызовам времени и соответствует целям устойчивого развития, так как повышает глубину переработки невосполнимых природных ресурсов. Рециклирование ядерных материалов – пример практической реализации концепции рационального природопользования как глобального тренда научно-технологического прогресса. Ввоз сырья на территорию России осуществляется в соответствии со всеми международными и российскими требованиями по безопасности, маршруты перевозки не комментируются.
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