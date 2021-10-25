Экологи ждут прибытия в Петербург 1000 тонн «урановых хвостов». Эксперт Greenpeace — о том, что об этом известно

Если вещества перерабатываются, почему экологи считают их «урановыми хвостами»?

Потому что после извлечения полезного урана-235 у нас все равно останется большая масса радиоактивного материала, с которым уже ничего нельзя будет сделать. В том числе останется очень опасный уран-232. С ним совершать какие-то манипуляции можно вообще только дистанционно.

Из 1000 тонн отходов, которую могут ввезти в Россию, мы можем произвести порядка 100 тонн нового ядерного топлива. То есть отход составит порядка 90%. И ничего полезного из него мы получить уже не сможем.

Причем здесь Петербург?

Груз, по нашим данным, пойдет морским путем и прибудет в Петербург как в крупный морской порт. Так уже происходило с немецкими «урановыми хвостами». Ориентировочно его перегрузят в железнодорожные вагоны и отправят в Томскую область на специальный завод по переработке отработанных ядерных материалов.

Более того, недавно мы узнали, что в Петербург в начале года уже пребывал груз радиоактивных материалов из Франции. Тогда это особо не афишировали.