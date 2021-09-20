Так ли безопасны хлопковые шоперы или еще сильнее вредят окружающей среде? Отвечает Greenpeace

В издании The New York Times вышел материал о негативном влиянии шоперов на экологию. «Собака.ru» кратко пересказала суть текста и попросила руководителя токсического отдела Greenpeace в России Алексея Киселева прокомментировать основные тезисы.
О статье
Автор материала утверждает, что хлопок не лучше пластика, ссылаясь на Датский анализ жизненного цикла, выпущенный в 2018 году. В нем исследователи отмечают — для того, чтобы оправдать ношение шопера, его нужно использовать 20 000 раз, то есть использовать в течение 54 лет. Кроме того, из-за того, что большинство производителей наносят на сумки принты, вещи не подлежат переработке. А само изготовление хлопка требует большого количества воды и электроэнергии, то есть утилизировать его без вреда для экологии сложно.
В конце статьи автор приходит к выводу, что в принципе хлопок и пластик сравнивать не стоит, поскольку у каждого материала свои недостатки: например, на производство хлопка тратят много воды, а при создании пластика выделяются парниковые газы. Особенно в тексте журналист выделяет проблему — избыток шоперов на рынке. Хлопковые сумки сейчас бесплатно раздают в магазинах — для брендов это один из самых удобных способов распространения рекламы.
Ссылаясь на профессора экологии Мелани Дюпюи, автор пишет, что уберечь окружающую среду можно по примеру зарубежных дизайнеров: в апреле этого года бренд трикотажных изделий &Daughter закрыл производство своих хлопковых сумок, а дизайнерша Аня Хиндмарч теперь изготавливает сумки из переработанных бутылок.
Что думает о материале Greenpeace?
Алексей Киселев
Руководитель токсического отдела Greenpeace в России
Переработка хлопка и пластика абсолютно безопасна, просто это разный технологический процесс. В чем отличие? Из текстиля можно делать новый текстиль без потери качества, его можно компостировать. Есть несколько неприятных нюансов — вам нужно собирать отдельно все, чтобы доставить до предприятия промышленного компостирования или до перерабатывающего завода. Перерабатывающих производств тоже пока очень мало, хотя как перерабатывать — известно. Необходимо, чтобы кто-то захотел в это инвестировать. Пакеты можно тоже перерабатывать в пакеты, технология распространенная и известная. Но собирать их тоже надо отдельно. Иначе загрязнение, примеси и, в итоге, отказ переработчиков от переработки. Количество циклов переработки пакетов крайне ограничено, около 10 раз.
Если рассматривать Датский анализ жизненного цикла, выдержки из которого журналисты The New York Times приводят в качестве аргументов, то можно выделить несколько неточностей, позволяющих усомниться в исследовании.
Начнем с того, что сама цифра в 20 000 использований многоразовой сумки — ошибочна. Исследование утверждает, что одна сумка из хлопка оказывает воздействие на окружающую среду как 20 000 одноразовых полиэтиленовых пакетов. Но если внимательно прочитать расчеты, то становится понятно, что авторы немного слукавили. Они удвоили количество многоразовых сумок, необходимых для замены одного пластикового пакета. Так как предполагали, что объем многоразовой сумки на 2 литра меньше, чем объем одного пластикового пакета. И потребуется две сумки, чтобы перенести груз одного пластикового пакета. Если для расчета принять многоразовую сумку чуть большего объема, то и 20 000 раз можно поделить на 2 и уже получим 10 000 раз.
Дальше исследователи сравнивают пакет и сумку по 14 параметрам, один из которых — воздействие на озоновый слой. И необходимость использования хлопковой сумки в 20 000 раз была посчитана исключительно из-за ее воздействия на озоновый слой, так как на производство хлопка требуется много электроэнергии. И несмотря на то, что озоновый слой планеты нуждается в защите, главная проблема выбросов сейчас — парниковые газы. Так вот, если сравнить многоразовую сумку из хлопка с одноразовым пластиковым пакетом по мере воздействия на климат, то для того, чтобы многоразовая сумка нивелировала выбросы углекислого газа и метана, ее нужно использовать 75 раз, а не 149 как указано в исследовании.
Но самое главное — датские исследователи и их последователи из The New York Times исключили из оценки данные о том, что пластиковые пакеты становятся мусором, захламляющим территории, убивающим животных и птиц. Они написали, что для Дании всеми этими видами воздействия пластикового пакета можно пренебречь. Возможно, конечно, пластиковые пакеты в Дании и не валяются по берегам Балтийского моря (в чем мы сильно сомневаемся), но в России, мы их собираем по берегам в большом количестве.
Перечитав исследование датчан несколько раз, нас удивил еще один момент: в работе они прекрасно учитывают затраты ресурсов для выращивания хлопка. Они и правда огромны. Достаточно вспомнить, что случилось с Аральским морем. Но в исследовании никто не учел затраты ресурсов на добычу нефти и газа, их транспортировки до нефтехимического завода, производство полимерных гранул, их перевозки до завода по производству пленки, ее доставка на завод по производству пакетов и в конце концов — в магазины.
Газета обращает внимание на то, что многоразовые сумки сейчас превратились в рекламный носитель. Их раздают везде: в магазинах, на мероприятиях, на улице и так далее. И в итоге сейчас у многих вместо пакета с пакетами появляется сумка с сумками. Это действительно оказывает негативное воздействие на природу, как и любое сверхпотребление.
Если у вас есть необходимое количество сумок для походов по магазинам, не берите больше. Возможно, это заставит рекламщиков умерить пыл и прекратить бездумно раздавать хорошие вещи направо и налево. А производители могут заменить хлопок такими материалами, как бамбук или конопля, которые не требуют столь серьезных природных ресурсов для производства.
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