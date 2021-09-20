Так ли безопасны хлопковые шоперы или еще сильнее вредят окружающей среде? Отвечает Greenpeace

О статье

Автор материала утверждает, что хлопок не лучше пластика, ссылаясь на Датский анализ жизненного цикла, выпущенный в 2018 году. В нем исследователи отмечают — для того, чтобы оправдать ношение шопера, его нужно использовать 20 000 раз, то есть использовать в течение 54 лет. Кроме того, из-за того, что большинство производителей наносят на сумки принты, вещи не подлежат переработке. А само изготовление хлопка требует большого количества воды и электроэнергии, то есть утилизировать его без вреда для экологии сложно.

В конце статьи автор приходит к выводу, что в принципе хлопок и пластик сравнивать не стоит, поскольку у каждого материала свои недостатки: например, на производство хлопка тратят много воды, а при создании пластика выделяются парниковые газы. Особенно в тексте журналист выделяет проблему — избыток шоперов на рынке. Хлопковые сумки сейчас бесплатно раздают в магазинах — для брендов это один из самых удобных способов распространения рекламы.

Ссылаясь на профессора экологии Мелани Дюпюи, автор пишет, что уберечь окружающую среду можно по примеру зарубежных дизайнеров: в апреле этого года бренд трикотажных изделий &Daughter закрыл производство своих хлопковых сумок, а дизайнерша Аня Хиндмарч теперь изготавливает сумки из переработанных бутылок.

Что думает о материале Greenpeace?