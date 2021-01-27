Модели Pornhub учат быть экосознательным и получать удовольствие от спасения окружающей среды. Посмотрите сами!

Серия видеороликов с участием популярных моделей Pornhub учит получать удовольствие от заботы об окружающей среде. Актрисы рассказывают о том, как круто экономить электричество и выключать свет, закручивать кран с водой, чтобы сократить ее потребление, покупать бывшую в употреблении одежду, сажать деревья и есть меньше мяса.

Цель проекта — сделать рациональное использование ресурсов сексуальным. С его помощью Pornhub выступает в поддержку борьбы с климатическим кризисом. Все это не только поможет спасти природу, но и принесет экоосознанным пользователям удовлетворение, считают в Pornhub. И просто «делиться — это сексуально!».

За каждый просмотр Pornhub обещает жертвовать по 10 центов на благотворительность. Собранные средства будут переданы организации 2030 or Bust, которая борется с климатическим кризисом и вдохновляет общество на снижение углеродного следа через простые изменения в повседневной жизни.