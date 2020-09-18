В Гатчине пройдет экологический квест-фестиваль «Зеленый город»

Главной площадкой фестиваля станет сквер «Юность» в центре Гатчины — там будет дан старт и финиш квеста, а также откроют игровую зону, ринг «Битва мнений», зону с мастер-классами для детей и выставку арт-инсталляций из вторсырья. В рамках квеста участники пройдут по шести точкам, на каждой из которых будут давать задания — они раскроют практики бережного отношения к миру.

Участники квеста познакомятся с общественно полезными инициативами, которые есть в Гатчине, а Центральная городская библиотека имени Куприна расскажет об истории города. Также в маршруте есть точки с творческими заданиями и загадками.

«Гатчина это особое место. Не только потому, что это праздничный дворцовый пригород. Здесь соседи знают, как друг друга зовут. Тут с энтузиазмом собираются на субботники, разбивают клумбы, а гатчинские активисты пробуждают стремление улучшать окружающую действительность, перенимая позитивный опыт европейских единомышленников», — говорит организатор фестиваля Елена Емельянова.

Фестиваль «Зеленый город» пройдет в Гатчине 19 сентября в рамках всемирной просветительской кампании #ЗнайСвоиЦели. Цели устойчивого развития были приняты главами правительств на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году. Начало в 12:00. Подробности можно посмотреть здесь.