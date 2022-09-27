Белый зал Шереметевского дворца открывается после трехлетней реставрации

«После трехлетней реставрации открывается Белый зал, который явится гостям в своем первозданном блеске. Восстановлен наборный паркет, воссоздана живопись на пилястрах и стенах, восстановлена позолота на рамах зеркал, в которых Анне Ахматовой привиделись тени Серебряного века, когда она писала «Поэму без героя», — рассказали «Собака.ru» в Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства, который располагается в Шереметевском дворце.

Парадный зал был задуман в 1798 году архитектором Джакомо Кваренги для свадебного торжества графа Николая Шереметева и Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой, но достроенный только в 1840-х годах архитектором Иеронимом Корсини. Здесь проходили балы, театрализованные представления и симфонические собрания, пел хор графа Шереметева и выступал Великорусский оркестр Василия Андреева.

«В XXI веке Белый зал, который славится своими акустическими достоинствами, стал престижной концертной площадкой Северной столицы, а Шереметевский дворец разместил в своих стенах Музей музыки и теперь хранит не только тени прошлого, но и прекрасные музыкальные инструменты. Многие из них принадлежали великим музыкантам — Михаилу Глинке, Антону Рубинштейну, Евгению Мравинскому», — отмечают в музее.

Белый зал Шереметевского дворца откроется 7 октября выступлением международного симфонического оркестра «Таврический» под руководством дирижера Михаила Голикова. В концерте также примет участие Ансамбль старинной музыки «Новая Голландия» под руководством Павла Андреева. В программе прозвучат произведения Гретри, Каччини, Баха, Моцарта, Глазунова, Равеля и Артемьева, которые будут исполнены на скрипке Михаила Глинки и автора гимна «Боже, царя храни» Алексея Львова, личном саксгорне императора Александра III и других исторических инструментах.

Напомним, зимой 2020 года в Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства открылись три новых зала постоянной экспозиции Музея музыки. Один из новых залов, «Музыкальный салон графов Шереметевых», расположился в Желтой гостиной парадной анфилады дворцовых залов — здесь в первой половине XIX века выступали Ференц Лист, Джованни Баттиста Рубини и Михаил Глинка.

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