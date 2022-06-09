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Музей электрической эпохи появится в здании бывшей ТЭЦ на набережной Фонтанки

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В Петербурге появится новое общественное пространство и Музей электрической эпохи. Его разместят в здании бывшей Центральной ТЭЦ на набережной реки Фонтанки, 104. Показываем проект музея.

Архитектурное бюро "Студия 44"
Архитектурное бюро "Студия 44"

Проект пространства разработало архитектурное бюро «Студия 44». По задумке, экспозиция музея расскажет о научных открытиях и эволюции энергетики, а также популярно объяснит сложные физические процессы.

Архитекторы предложили разделить здание будущего музея на четыре тематических блока — «Предчувствие электрической эпохи», «Зарождение электрической эпохи», «Электрический бум» и «Глобальная перспектива». Создатели проекта хотят сохранить оставшиеся в здании Центральной ТЭЦ промышленные агрегаты: газовые турбины, паровые машины, водогрейные котлы и другое технологическое оборудование.

Все четыре блока разместят по восходящей — от подвала до вновь возводимых антресолей. Уровни свяжут между собой лестницами и переходами.

«Многоуровневый экспозиционный маршрут завершится выходом на кровлю здания, где со смотровой площадки откроется вид на набережную реки Фонтанки», — сообщается на сайте «Студии 44».

Помимо музея, в здании разместят лекторий и панорамный ресторан, а на территории расположат «Электрический парк» с экспозицией под открытым небом и площадками для отдыха.

Архитектурное бюро "Студия 44"
Архитектурное бюро "Студия 44"
Архитектурное бюро "Студия 44"
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