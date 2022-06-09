Музей электрической эпохи появится в здании бывшей ТЭЦ на набережной Фонтанки

Проект пространства разработало архитектурное бюро «Студия 44». По задумке, экспозиция музея расскажет о научных открытиях и эволюции энергетики, а также популярно объяснит сложные физические процессы.

Архитекторы предложили разделить здание будущего музея на четыре тематических блока — «Предчувствие электрической эпохи», «Зарождение электрической эпохи», «Электрический бум» и «Глобальная перспектива». Создатели проекта хотят сохранить оставшиеся в здании Центральной ТЭЦ промышленные агрегаты: газовые турбины, паровые машины, водогрейные котлы и другое технологическое оборудование.

Все четыре блока разместят по восходящей — от подвала до вновь возводимых антресолей. Уровни свяжут между собой лестницами и переходами.

«Многоуровневый экспозиционный маршрут завершится выходом на кровлю здания, где со смотровой площадки откроется вид на набережную реки Фонтанки», — сообщается на сайте «Студии 44».

Помимо музея, в здании разместят лекторий и панорамный ресторан, а на территории расположат «Электрический парк» с экспозицией под открытым небом и площадками для отдыха.