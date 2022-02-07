Инвестор Андрей Якунин — о музее Достоевского, морском Петербурге и переезде СПбГУ

Никольские ряды и отель Four Seasons Lion Palace — активы портфеля VIYM. Вы соучредитель этого инвестиционного партнерства. Довольны, как развиваются Никольские?

С экономической точки зрения, у нас очень приятное ожидание от Никольских. Но пока экономика отстает от того, что хотелось бы видеть. В свое время мы договорились с оператором хостелов Майнингером: у них были большие планы на Россию, наш объект должен был стать первым в рамках масштабного выхода на российский рынок. А потом их корпоративная политика изменилась, Россия была вычеркнута из планов развития. Пришлось перезапускать объект, косты увеличились. Как в таких случаях говорят, это был интересный опыт. Сокращение туристического потока не способствовало и хорошей экономике Hard Rock Cafe. Но мне также важно было увидеть, как в Никольских сыграет тема общественного пространства. После анонса об открытии Рождественской ярмарки мне начали писать дети друзей: «Андрей, а как к вам можно было бы попасть?» Это не экономическое, но эмоциональное вознаграждение. Дорогого стоит!

А случалось вам играть с самим собой в такую игру: смотрите вы на Петербург и думаете: «Так, ну вот здесь хорошо бы пошел кейс, который я видел в Голландии, а тут вот модель из Лондона зашла бы».

А мы этим постоянно занимаемся. У нас в VIYM на корпоративном сервере есть папка, куда все скидывают впечатления и идеи. Даже если мы не можем их применить сейчас, это точно пригодится в будущем, когда мы будем придумывать новый объект или проект. Бывает, начинаем рыться в этой папке, и идеи, набросанные три года назад, вдруг оказываются тем кусочком пазла, которого не хватает, чтобы собрать картинку.

Давайте обратимся к вашей корпоративной папке, как к шляпе из Хогвартса. Есть в ней идеи для Петербурга будущего?

Сейчас бы не скатиться в банальщину. Ну, например, в Петербурге, как в любом торговом городе, огромное количество торговых дворов. Такие дворы, что в Праге, что в Лондоне, превращаются в интересные пространства: тут артизанальный ретейл, тут стендап, а тут бар. Почему то же самое не сделать с дворами на Конюшенной площади, я искренне не понимаю! Причем я бы всегда ориентировался именно на гений места, в том числе экономический: для того чтобы сделать проект уровня «Депо», в Москве емкости рынка хватает, а в Петербурге, увы, пока недостаточно платежеспособного спроса.

Но по слухам «Депо» к нам выходит.

Но «Депо» в Петербурге будет намного меньше, чем в Москве. И сработает ли этот концепт, в том числе учитывая все меры «борьбы» с ковид-ситуацией, еще надо посмотреть. Хотя прекрасна сама идея смешанных пространств, в которых есть зоны коммерческие и со свободным входом.

Если подобные проекты удастся сделать как indoor, так и outdoor, предусмотрев наш чудесный климат, — это может быть суперинтересно. Но ведь есть еще наше треклятое законодательство о сохранении культурного наследия — и здесь опять нужен визионер, который бы двинул все это вперед. В моем понимании сохранение памятников архитектуры предполагает реставрацию и приспособление зданий под актуальные задачи современного общества. А консервация зданий и доведение их до аварийного состояния к сохранению не имеет никакого отношения. Город должен становиться доступным и удобным для всех своих жителей. Город должен развиваться и соответствовать запросам времени.