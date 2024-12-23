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Транспорт

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Высокоскоростной поезд между Москвой и Петербургом назовут «Белый кречет»

Об этом сообщил Министр транспорта Роман Старовойт. 

Denis Belitsky / Shutterstock

«Белый кречет» «скорее всего» заменит на маршруте «Сапсаны». Он будет ходить по высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом, которую планируют достроить до 2030 года. «Сапсаны», в свою очередь, могут перевести на другие направления — в сторону Нижнего Новгорода, Воронежа и Белгорода.

«Подвижной состав "Сапсанов" технически рассчитан на срок службы поезда до 30 лет. Мы предполагаем, что на направлении Москва — Санкт-Петербург пассажиропоток будет подхвачен более современным и скоростным, то есть "пересядет" на ВСМ», — комментирует Роман Старовойт.

Привет, ВСМ! Как изменится жизнь двух столиц, когда путь из Петербурга в Москву составит 2 часа?

Известно, что дизайн-решение вагонов всех классов уже утверждено, а внутренняя отделка «еще разрабатывается».

Ранее в феврале стало известно, что на запуск высокоскоросной магистрали потребуется около 2 трлн рублей. Время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут (3,5-4 часов на «Сапсане»). Планируется, что поезда будут ходить каждые 10-15 минут. Напомним, в начале августа градостроительному совету представили архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Проект готовило ООО «Первый проектный институт». В эскизах показали, что собираются сохранить историческое наследие и включить в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых.

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