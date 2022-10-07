В Петербурге перекрывают дороги и задерживают рейсы в Пулкове. Все из-за саммита СНГ

«Деловой Петербург» сообщает и о задержках рейсов в аэропорту Пулково. Пассажирам пришлось ждать в самолёте около 50 минут. При этом пилот объявил, что вылеты приостановлены из-за прибытия официальных делегаций. Издание направило запрос в пресс-службу Пулково. Оперативно прокомментировать сроки возобновления работы аэропорта в обычном режиме в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» не смогли.

Напомним, что сегодня в Петербурге проходит неформальный саммит глав СНГ. Его посетят Владимир Путин, Александр Лукашенко и другие лидеры стран.