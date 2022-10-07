18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

В Петербурге перекрывают дороги и задерживают рейсы в Пулкове. Все из-за саммита СНГ

Поделиться:

Автомобилисты в социальных сетях жалуются на внезапное перекрытие дорог. Так, проезд закрыли на Дачном проспекте у развязки с КАД и на Московском проспекте. А у Гостиного двора стоят ограждения. Это связано с прибытием глав государств на неформальный саммит СНГ.

В социальных сетях петербуржцы сообщают о множестве перекрытых дорог. Большинство сообщений поступает с юга города. Так, проезд закрыли на Дачном проспекте у развязки с КАД и на Московском проспекте. Огромный затор образовался и на Митрофаньевском шоссе. Также заблокирован поворот с Загородного проспекта на Гороховую улицу. У Гостиного двора стоят ограждения. Полицейский перекрыл или регулирует движение на участке от Садовой до Думской. Большой затор собрался на повороте с Фонарного на Казанскую улицу. Сейчас «Яндекс» оценивает пробки на пять баллов.

«Деловой Петербург» сообщает и о задержках рейсов в аэропорту Пулково. Пассажирам пришлось ждать в самолёте около 50 минут. При этом пилот объявил, что вылеты приостановлены из-за прибытия официальных делегаций. Издание направило запрос в пресс-службу Пулково. Оперативно прокомментировать сроки возобновления работы аэропорта в обычном режиме в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» не смогли.

Напомним, что сегодня в Петербурге проходит неформальный саммит глав СНГ. Его посетят Владимир Путин, Александр Лукашенко и другие лидеры стран.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: