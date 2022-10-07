В Петербурге перекрывают дороги и задерживают рейсы в Пулкове. Все из-за саммита СНГ

Автомобилисты в социальных сетях жалуются на внезапное перекрытие дорог. Так, проезд закрыли на Дачном проспекте у развязки с КАД и на Московском проспекте. А у Гостиного двора стоят ограждения. Это связано с прибытием глав государств на неформальный саммит СНГ.
В социальных сетях петербуржцы сообщают о множестве перекрытых дорог. Большинство сообщений поступает с юга города. Так, проезд закрыли на Дачном проспекте у развязки с КАД и на Московском проспекте. Огромный затор образовался и на Митрофаньевском шоссе. Также заблокирован поворот с Загородного проспекта на Гороховую улицу. У Гостиного двора стоят ограждения. Полицейский перекрыл или регулирует движение на участке от Садовой до Думской. Большой затор собрался на повороте с Фонарного на Казанскую улицу. Сейчас «Яндекс» оценивает пробки на пять баллов.
«Деловой Петербург» сообщает и о задержках рейсов в аэропорту Пулково. Пассажирам пришлось ждать в самолёте около 50 минут. При этом пилот объявил, что вылеты приостановлены из-за прибытия официальных делегаций. Издание направило запрос в пресс-службу Пулково. Оперативно прокомментировать сроки возобновления работы аэропорта в обычном режиме в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» не смогли.
Напомним, что сегодня в Петербурге проходит неформальный саммит глав СНГ. Его посетят Владимир Путин, Александр Лукашенко и другие лидеры стран.
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