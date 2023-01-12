Говорят, в армию будут призывать до 30 лет! Это правда? А если уже получил военный билет?

Повышение призывного возраста в России может начаться уже в 2023 году! Более того, первых новобранцев старше 27 лет могут ждать в военкоматах уже этой весной. Придут ли повестки тем 30-летним, кто уже успел получить военный билет? Могут ли призвать тех, кто получает второе высшее образование? Собрали все, что известно к этому часу.
В самом конце 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал повышение призывного возраста с 18—27 до 21—30 лет. Тогда глава военного ведомства говорил о необходимости «обеспечить возможность, по желанию граждан, поступать на военную службу по контракту с первого дня».
Вскоре после этого идею поддержали и в Совете Федерации. Вице-спикер Верхней Палаты российского парламента Юрий Воробьев заявил, что это было бы правильным решением, так как «изменилась военная техника и условия ведения боевых действий». А уже после завершения yовогодних праздников пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что «концептуально эта идея была поддержана главой государства».
Когда это может произойти?
Чтобы повысить призывной возраст, властям потребуется изменить законодательство. Но, как еще в декабре рассказывал глава думского комитета по обороне бывший начальник Западного военного округа Андрей Картополов, это может быть сделано уже в 2023 году. Более того, уже 12 января на сайте «Парламентской газеты» появилось новое заявление Картополова, в котором он сообщил, что первые призывники старше 27 лет могут отправиться в военкоматы уже в этот весенний призыв.
При этом он ожидает, что полный переход на новую систему займет от одного до трех лет. В ходе этого переходного периода призывной возраст фактически будет составлять 18—30 лет. «Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет. И вот так, поэтапно, на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст», — цитирует депутата парламентская газета.
Как рассказал «Собака.ru» Кирилл Коршунов, руководитель практик «Мобилизационный консалтинг» адвокатского бюро КИАП, закон действительно могут успеть принять так, чтобы повышение призывного возраста начало работать уже весной. «По общему правилу, закон вступает в силу в течение 10 дней после опубликования, если в законе не указано иное. Поэтому, если законопроект успеет пройти все этапы до середины марта 2023 года, то в ходе весеннего призыва могут призывать уже по новым правилам», — сказал он, оговорившись, что пока соответствующий законопроект в Госдуму еще не внесен.
Член комиссии по защите прав человека Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Александр Передрук добавляет, что законодатель может пойти еще по более простому и быстрому пути, внеся пункт о повышении призывного возраста в одну из поправок к закону о военной службе, уже принятых Думой в первом чтении. «Условно говоря, есть какой-то законопроект во втором чтении, почему бы его не дополнить новыми поправками [о призывном возрасте]», — предположил он.
Призовут ли тех, кто уже получил военный билет?
Инициатива властей оставляет целый ряд вопросов. Один из них — будут ли призываться на службу те мужчины старше 27 лет, которые к моменту изменения закона уже обзавелись военным билетом, хотя срочную службу по тем или иным причинам не проходили. Здесь мнения юристов, опрошенных редакцией, разнятся.
«Поскольку такие люди уже зачислены в запас, разумно было бы предположить, что трогать их уже не будут, — рассуждает Александр Передрук, — но как это законодатель урегулирует, сказать достаточно сложно».
С другой стороны, добавляет Кирилл Коршунов, смысл инициативы, как он его понимает, состоит как раз в том, чтобы в ближайший призыв призвать тех людей, которые проходить срочную службу были не должны. «Если допустить, что те, кто уже получил военные билеты, но не достиг 30 лет, будут освобождены от призыва, то этот законопроект очень сильно потеряет свой потенциал. В таком случае законопроект реально заработает только со следующего года. Не думаю, что власти пойдут на такое уменьшение потенциала», — предполагает он, добавляя, что в переходных положениях в новом законопроекте, скорее всего, будет содержаться «какая-то компромиссная схема».
Дает ли отсрочку второе образование?
Как отмечают эксперты, у тех потенциальных призывников, кому уже исполнилось 27 лет, как правило, куда меньше оснований для получения отсрочек, если они не связаны с состоянием здоровья.
Так, большинство людей идут в вузы сразу после школы, соответственно, они уже успевают закончить учебу к 27 годам. Получение же второго высшего образования призыву не препятствует. Более того, не смогут расчитывать на отсрочку даже те, кто после школы отучился в бакалавриате, а после 27 решил пойти в магистратуру. «С точки зрения сегодняшнего регулирования, отсрочка в связи с магистратурой предоставляется только тем, кто поступил в нее в год окончания бакалавриата», — разъясняет Александр Передрук.
«Гипотетически в законе об увеличении призывного возраста могут установить какие-нибудь новые основания для отсрочки. Но лично я не думаю, что это сделают», — отмечает Кирилл Коршунов.
Потеряет ли человек работу, если его призовут?
После объявления в России частичной мобилизации был принят законопроект, который позволял не увольнять мобилизованных, а приостанавливать с ними трудовой договор. В случае со службой по призыву такой порядок не предусмотрен, напоминает Кирилл Коршунов.
«Призыв на срочную службу предполагает что с человеком разрывается трудовой договор и он теряет рабочее место. В законе есть определенные гарантии, связанные с восстановлением после армии, но они касаются только государственных организаций — закон предполагает сохранение в течение трех месяцев после увольнения с военной службы за гражданами, работавшими до призыва (поступления) на военную службу в государственных организациях, права на поступление на работу в те же организации, а за проходившими военную службу по призыву — также права на должность не ниже занимаемой до призыва на военную службу», — констатирует Александр Передрук.
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