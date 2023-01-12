Говорят, в армию будут призывать до 30 лет! Это правда? А если уже получил военный билет?

Когда это может произойти?

Чтобы повысить призывной возраст, властям потребуется изменить законодательство. Но, как еще в декабре рассказывал глава думского комитета по обороне бывший начальник Западного военного округа Андрей Картополов, это может быть сделано уже в 2023 году. Более того, уже 12 января на сайте «Парламентской газеты» появилось новое заявление Картополова, в котором он сообщил, что первые призывники старше 27 лет могут отправиться в военкоматы уже в этот весенний призыв.

При этом он ожидает, что полный переход на новую систему займет от одного до трех лет. В ходе этого переходного периода призывной возраст фактически будет составлять 18—30 лет. «Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет. И вот так, поэтапно, на новую систему мы и будем переходить, в каждую кампанию постепенно увеличивая призывной возраст», — цитирует депутата парламентская газета.

Как рассказал «Собака.ru» Кирилл Коршунов, руководитель практик «Мобилизационный консалтинг» адвокатского бюро КИАП, закон действительно могут успеть принять так, чтобы повышение призывного возраста начало работать уже весной. «По общему правилу, закон вступает в силу в течение 10 дней после опубликования, если в законе не указано иное. Поэтому, если законопроект успеет пройти все этапы до середины марта 2023 года, то в ходе весеннего призыва могут призывать уже по новым правилам», — сказал он, оговорившись, что пока соответствующий законопроект в Госдуму еще не внесен.

Член комиссии по защите прав человека Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Александр Передрук добавляет, что законодатель может пойти еще по более простому и быстрому пути, внеся пункт о повышении призывного возраста в одну из поправок к закону о военной службе, уже принятых Думой в первом чтении. «Условно говоря, есть какой-то законопроект во втором чтении, почему бы его не дополнить новыми поправками [о призывном возрасте]», — предположил он.