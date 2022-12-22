Рост цен на бензин, увеличение госдолга в России и глобальная инфляция: 6 вероятных последствий нефтяного эмбарго

1. Газ и нефть из России будут стоить еще дешевле в Азии

Олег Мисько (СЗИУ РАНХиГС): Введение эмбарго на российскую нефть в Европе, а также ценовой потолок, конечно, не перекроют экспорт полностью. Азиатские рынки продолжат покупать сырье из России.

Однако наши партнеры, прежде всего в Азии, очень внимательно следят за ситуацией с санкциями, и при вступлении в силу очередных ограничений инициируют переговоры о дополнительных скидках от российских экспортеров, которым все сложнее становится продавать ресурсы на международных рынках. Мы слышали о дисконтах для китайских покупателей. В сентябре сообщалось, что Россия предложила скидки Индии, снижения цен намерена добиться и Турция.

Причем касается это не только нефти, но и газа, поскольку его стоимость рассчитывается автоматически исходя из динамики на нефтяных рынках.