Рост цен на бензин, увеличение госдолга в России и глобальная инфляция: 6 вероятных последствий нефтяного эмбарго

В начале декабря вступило в силу эмбарго на поставки российской нефти в Европу. Кроме того, согласован потолок цен — если кто-то будет покупать в России нефть дороже определенных значений, то западные компании откажутся страховать танкеры для ее перевозки. Что это будет значить для России и мировых топливных рынков? Почувствуют ли обычные граждане эффект от этих санкций? Специально для редакции «Собака.ru» декан Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Вымятнина и заведующий кафедрой экономики СЗИУ РАНХиГС Олег Мисько рассказывают о шести возможных последствиях нефтяного эмбарго.
1. Газ и нефть из России будут стоить еще дешевле в Азии
Олег Мисько (СЗИУ РАНХиГС): Введение эмбарго на российскую нефть в Европе, а также ценовой потолок, конечно, не перекроют экспорт полностью. Азиатские рынки продолжат покупать сырье из России.
Однако наши партнеры, прежде всего в Азии, очень внимательно следят за ситуацией с санкциями, и при вступлении в силу очередных ограничений инициируют переговоры о дополнительных скидках от российских экспортеров, которым все сложнее становится продавать ресурсы на международных рынках. Мы слышали о дисконтах для китайских покупателей. В сентябре сообщалось, что Россия предложила скидки Индии, снижения цен намерена добиться и Турция.
Причем касается это не только нефти, но и газа, поскольку его стоимость рассчитывается автоматически исходя из динамики на нефтяных рынках.
2. Доходы российского бюджета сократятся
Юлия Вымятнина (ЕУСПб): Условия, сопровождающие введение потолка цен на российскую нефть, на данный момент не настолько серьезны, как предполагалось сначала. К примеру, ограничение установлено примерно на том уровне, на котором, по-видимому, российская нефть сейчас и торгуется. Сделано это, конечно, не для того, чтобы смягчить удар для России, а потому, что если жестко заблокировать возможности для российской нефти попадать на рынок в случае отказа России принимать потолок (а она откажется), цены на нефть даже со всеми локдаунами в Китае очень сильно поднимутся.
Однако с учетом того, что Россия отказывается принимать установленный потолок цен, наша нефть будет уходить преимущественно на азиатский рынок, и уходить туда она будет с существенным дисконтом. Основные покупатели российской нефти в Азии (Китай и Индия) используют ситуацию с введением потолка на российскую нефть, чтобы получить нужные им ресурсы максимально дешево. Это означает, что налоговые поступления от нефтегазового сектора в бюджет могут просесть еще сильнее.
3. Инфляция в мире усилится
Юлия Вымятнина (ЕУСПб): Если импортеры российской нефти, не присоединившиеся к введению потолка цен на нефть, выиграют за счет возможности требовать дисконт, то прочие импортеры нефти на горизонте нескольких лет от этой ситуации могут проиграть. Поскольку Китай, по-видимому, взял курс на прекращение политики нулевой терпимости к ковиду, это будет способствовать поддержанию спроса на нефть и вносить вклад в сдерживание инфляции (за счет нормализации производства и поставок продукции Китаем).
Цены на нефть могут добавить к глобальной инфляции на горизонте 3-5 лет, если рецессия будет краткосрочной, не появится новых серьезных вирусов и иных потрясений. Но это будет не самый значимый фактор в среднесрочной инфляции (хотя может доминировать на коротких промежутках времени). Влияние будут оказывать и изменение климата (в части нестабильности урожая различных культур), и изменение демографического состава населения, и продолжение геополитических изменений.
4. Стоимость бензина вырастет в России
Олег Мисько (СЗИУ РАНХиГС): Несмотря на то, что большая часть поставок будет переориентировано из Европы в другие страны, экспортеров все равно ждут потери на внешних рынках, которые они естественным образом захотят хотя бы отчасти компенсировать на рынке внутреннем.
Бизнес работает, исходя из той нормы прибыли, которая определена не просто издержками (ею ограничивается только нижний порог). Важную роль играет также психологические предпочтения владельца бизнеса, грубо говоря, сколько он считает приемлемым зарабатывать. И если на каком-то рынке проседает, то на другом надо это получить. Поэтому цена на бензин и другие нефтепродукты в России вырастет. Так что получается, что ограничения на внешнем рынке будут бить непосредственно по нам с вами. Вопрос с какой силой.
5. Цены в России вырастут не только на бензин
Олег Мисько (СЗИУ РАНХиГС): Естественным образом цена на бензин будет влиять и на все остальные товары, в себестоимость которых включается электроэнергия, транспортировка и другие факторы, зависящие от топлива. Это касается всего от хлеба до компьютеров.
Примеры тому мы уже видим. Так. Тарифы на ЖКХ проиндексированы не 1 апреля, как это положено, а 1 декабря, то есть на полгода раньше.
6. Госдолг в России вырастет
Юлия Вымятнина (ЕУСПб): В краткосрочной перспективе снижение нефтяных доходов бюджета не приведет к серьезным последствиям – Минфин просто будет больше занимать на фондовом рынке.
Однако в более длительной перспективе ситуация будет ухудшаться. Во-первых, через облигации федерального займа государство будет оттягивать на себя ресурсы, которые могли бы быть более производительно использованы частным сектором (в том числе на инвестиции в развитие). Во-вторых, рост заимствований означает и рост расходов на обслуживание госдолга, что, опять-таки, означает отвлечение ресурсов бюджета на непроизводительные цели. В сочетании с оттоком квалифицированных кадров и отсутствием внешних источников финансирования это будет снижать долгосрочные перспективы экономического роста в стране.
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