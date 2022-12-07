Мобилизация, правозащитные организации и угроза ядерной войны: Путин провел встречу с СПЧ — главное

О причинах проведения специальной военной операции: «Война-то была начата, вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, не нами, а в 2014 году, после государственного переворота на Украине, украинскими тогда властями, пришедшими в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота, для подавления волеизъявления людей, проживавших на Донбассе».

О сроках проведения специальной военной операции в Украине: «Ну конечно, это длительный процесс может быть. Появились новые территории — ну вот такой все-таки значимый результат для России. Это серьезный вопрос. Чего уж там греха таить: и Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Это серьезные вещи: еще Петр Первый боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю. И самое-то главное — это люди, которые проживают на всех этих территориях».

О мобилизации: «Половина из всех мобилизованных, 150 тысяч, [находятся в зоне действия специальной военной операции], в этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла; о необходимости для государства, для Министерства обороны в этом, на сегодняшний день, нет никакой».

Об уехавших из России после объявления мобилизации: «Это отдельная тема, здесь много можно говорить. Вы сказали, что это не их жизнь — ну, не знаю, может быть кто-то считает, что это даже не их страна. Сейчас, повторяю, не хотелось бы вдаваться в детали».

О правозащитных организациях: «Правозащитные организации, западные правозащитные организации, теперь мы в этом окончательно убедились, создавались не как инструмент борьбы за права человека, а прежде всего как инструмент влияния на внутреннюю политику России и, прежде всего, других стран бывшего Советского Союза. Для того, чтобы выглядеть нейтральными, время от времени вскользь упоминали о проблемах прав человека в своих собственных странах — но это скорее как исключение. В основном профессионально занимались работой на российском и постсоветском треке — вот для чего они создавались, это уже очевидно. То, что они в течение восьми лет не замечали той трагедии, которая происходила на Донбассе — это лучшее тому подтверждение».

О политических репрессиях в сталинское время: «Что касается увековечивания памяти жертв политических репрессий — мы не должны забывать и про эту работу. Ни в коем случае. Это сложная, такая тяжелая страница в нашей истории — истории такой, какая она есть. Здесь ничего нельзя замалчивать, я много раз об этом говорил, ничего нельзя позволять использовать в качестве инструмента для борьбы с Россией вообще, особенно сегодня — в частности».

О ядерном оружии: «Они проводят тренировки по возможности использования носителей этих стран для применения американского ядерного оружия — мы же этого пока не делали ничего. Разве мы говорили о возможности применения [ядерного оружия]? Нет, вот бывшая, не к вечеру будет помянута, премьер-министр Великобритании [Лиз Трасс] — она же прямо публично сказала, что она готова это сделать. В ответ на это мне пришлось некоторые вещи тоже акцентировать. Сразу же ее высказывание никто не заметил, а то, что мы говорим, выпячивается — и этими заявлениями начинают весь мир пугать. Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, и они более продвинутые, в более современном виде находятся, чем у какой-либо другой ядерной страны. Это очевидно, на сегодняшний день это очевидный факт».

О возможности применения ядерного оружия: «По поводу угрозы ядерной войны: такая угроза нарастает, чего греха таить. По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой [ядерное оружие] — ну, если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории — они сильно ограничены. Тем не менее, стратегия наша применения средств защиты — а оружие массового поражения мы именно как защиту рассматриваем — она вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара».

О защите национальных интересов: «С нашей стороны может быть только один ответ: последовательная борьба за свои национальные интересы. Мы так и будем делать — пусть никто ни на что другое не рассчитывает. Да, мы будем делать это разными способами и средствами, прежде всего, конечно, мы будем ориентироваться на мирные, но если ничего другого не остается — будем защищать себя всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами».

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