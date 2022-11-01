Владимир Путин О завершении частичной мобилизации в России, цитата по РИА «Новости»: Сейчас Министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. Я с юристами поговорю, откровенно говоря, я даже не задумывался об этом, с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена.

Напомним, частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября соответствующим указом президента Владимира Путина. По его словам, она была необходима «для защиты нашей родины, ее суверенитета и территориальной целостности».

28 октября министр обороны Сергей Шойгу заявил об окончании мероприятий по частичной мобилизации, отметив, что установленное задание в 300 тысяч человек выполнено. Накануне, 31 октября, об этом же объявило Минобороны. Теперь, по заявлению министерства, работа военкоматов по комплектованию вооруженных сил будет организована только за счет приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, указ о завершении частичной мобилизации не нужен. «Имеется в виду, нужен ли указ после окончательного заявления министра обороны Сергея Шойгу о завершении частичной мобилизации. Президент сказал, что он посоветуется с юристами, правовиками. Сообщаем: указ не нужен. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», — заявил он.