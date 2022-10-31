Минобороны РФ: все мероприятия частичной мобилизации прекращены

«Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток прекращаются», – сообщили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что по поручению Сергея Шойгу генштаб направил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом указания до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации.

«В дальнейшем работа военкоматов по комплектованию вооруженных сил будет организована только за счёт приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту», – заявили в министерстве.

Напомним, на прошлой неделе в России завершилась частичная мобилизация. Сергей Шойгу доложил Путину, что установленное задание в 300 тыс. человек выполнено, других мобилизационных заданий не планируется.