Генштаб: срочники осеннего призыва не будут привлечены к спецоперации

«Отмечу, что граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для её прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине», – заявил Бурдинский.

Он также сообщил, что этой осенью планируется призвать и направить для прохождения военной службы 120 000 человек, что на 7,5 тысячи меньше, чем в аналогичный период 2021 года.

«Что касается военнослужащих по призыву, срок службы которых истёк, то их увольнение началось с октября. По состоянию на 31 октября, уволено из рядов Вооружённых Сил и направлено к местам проживания 19,5 тысячи человек», – отметил Бурдинский.