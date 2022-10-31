18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Генштаб: срочники осеннего призыва не будут привлечены к спецоперации

Поделиться:

Срочники также не будут  направлены в Донецкую и Луганскую народные республики, на территорию Запорожской и Херсонской областей. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский.

xzserg/Shutterstock.com

«Отмечу, что граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для её прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине», – заявил Бурдинский.

Он также сообщил, что этой осенью планируется призвать и направить для прохождения военной службы 120 000 человек, что на 7,5 тысячи меньше, чем в аналогичный период 2021 года.

«Что касается военнослужащих по призыву, срок службы которых истёк, то их увольнение началось с октября. По состоянию на 31 октября, уволено из рядов Вооружённых Сил и направлено к местам проживания 19,5 тысячи человек», – отметил Бурдинский.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: