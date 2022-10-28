Шойгу: мероприятия по частичной мобилизации закончены

Сергей Шойгу доложил Путину, что установленное задание в 300 тыс. человек выполнено, других мобилизационных заданий не планируется. Он отметил, что добровольцами в рамках частичной мобилизации направились в войска 13 тыс. человек. 218 тысяч мобилизованных проходят подготовку на полигонах, а 82 тысячи человек направлены в зону спецоперации после проведения обучения.

Уточняется, что военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.

Напомним, частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Тогда Путин отметил, что призывать планируется в первую очередь тех, кто имеет востребованные военно-учетные специальности и боевой опыт.

В пятницу, 14 октября, Путин отметил, что частичная мобилизация может завершиться через две недели. По словам президента, никаких предложений от Минобороны увеличить количество мобилизованных не поступало. «В обозримом будущем не вижу никакой необходимости», — сообщил президент.