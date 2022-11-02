Личный опыт: я бэкенд-разработчик, который после 21 сентября ушел жить в лес

О еде

Продукты на регулярной основе ниоткуда не получаю. Когда я только «переезжал», мы с женой на машине привезли еду и выгрузили в большой герметичный мусорный бак, чтобы ничего не намокло и не привлекало диких зверей. В этом баке и хранится вся моя провизия, это мой «магазин», в который я периодически хожу. Бак никто не пополняет, поэтому продукты постепенно кончаются. Но я надеюсь в скором времени встретиться с женой (мы с ней не виделись уже месяц), тогда же обновим запасы. Ведь я планирую остаться здесь еще как минимум на месяц, а возможно, придется встретить в лесу и Новый год.

Помимо условной растворимой лапши в моем меню много разных продуктов. К примеру, сушеное мясо с овощами, которое мы традиционно делаем с женой перед каждым походом (поэтому у нас дома всегда есть баночка-другая). Очень хорошая штука, которую можно есть в сухом виде, запивая водой, можно в суп кидать или в ту же лапшу. А так, на самом деле у меня в баке есть много всякого: сливки, сгущенное молоко, сушеное мясо, чай, кофе, мясные консервы (к примеру свинина с перцем в сливочном соусе), хлебцы, заварное пюре. Конечно, скучаю также по свежим овощам, фруктам, по каким-то конфеткам. Но, думаю, что это все второстепенное.

Охотой или рыбалкой я никогда не занимался, я пацифист и это как-то не по мне. Да и живности крупнее белок я поблизости не встречал: никаких медведей, волков, енотов тут нет. Походами за грибами я тоже особо не увлекался, поэтому пока смотрю на это дело с опаской, тем более, что, как мне кажется, все грибы, которые растут поблизости несъедобные.