Личный опыт: я бэкенд-разработчик, который после 21 сентября ушел жить в лес

После объявления мобилизации многие молодые россияне покинули страну. Программист Адам Калинин (псевдоним, полученный от журналистов) поступил иначе — он уехал из города в лес, где построил небольшой временный дом, и даже оборудовал себе рабочее место, чтобы продолжать писать код за десятки километров от ближайшей розетки. Редакция «Собака.ru» поговорила с ним о том, как он решился на такой переезд, где берет электричество и по чему скучает больше всего.
О себе
Я бэкенд-разработчик, работаю в международной компании. Команда у нас была распределенная еще до ковида, а после пандемии удаленка только сильнее вошла в нашу практику. Сам я с юга России, точнее по понятным причинам сказать не могу. Родился в небольшом городе, после чего переехал в мегаполис, также на юге, где и жил до сентября.
Как решился на переезд в лес
Когда после объявления мобилизации я решил, что надо что-то делать, начал смотреть разные варианты. Заходил на сайты по продаже билетов, видел просто нереальные цены (еще бы, такой ажиотаж!). В новостях — фотографии километровых очередей [на границе], читал слухи, что кого-то разворачивают [на погранконтроле]. Да и за границей никого не было знакомых.
Но это только часть причин. Несмотря ни на что, мне не хотелось покидать страну — я хочу, чтобы здесь все наладилось. Для меня важно поддерживать друзей, родных, было сложно их просто тут оставить.
Об обустройстве на новом месте
У меня есть походный опыт, если я еду куда-то в отпуск на несколько дней с палаткой и спальником — все понимают, что у меня такое хобби, я так провожу свободное время. Поэтому и в этот раз близкие отнеслись с пониманием, никто пальцем у виска не крутил.
Чему в этот раз пришлось учиться, так это вещам, связанным со строительством. Я никогда ничего не строил, никаких домиков или шалашей. В студенчестве, конечно, подрабатывал на стройке подсобным рабочим, но это не в счет. Из интересных открытий, я очень быстро научился делать ровные доски для своего лесного домика, всего приема за три. Конечно, на станке с хорошей пилой, с направляющей получится лучше, но, учитывая условия, я вполне доволен. Метод подсмотрел в канале «Адвоката Егорова».
О распорядке дня
Начало дня у меня более-менее стандартно, несмотря на жизнь в лесу. Я просыпаюсь, чищу зубы, ставлю чайник, делаю завтрак — обычно готовлю в кружке кашу (чаще всего овсянку с изюмом или черносливом). Дальше, как и в городе, после завтрака начинается рабочий день с перерывом на обед вечером плотный ужин.
Есть приходится плотно, потому что здесь, конечно, есть много дел кроме работы: то надо разбираться с печкой, то что-то обустраивать в своем жилище, то как-то модифицировать рабочее место. Очень много времени было потрачено на заготовку досок: нужно было найти ветровал, очистить от коры.
Ну и, конечно, самые банальные вещи: поиск дров, фильтрация воды. Нельзя сказать, что это отнимает очень уж много времени, но пару часов спокойно можно потратить в день на такие совершенно незаметные штуки. Ну и, конечно, много приходится ходить. Так, чтобы банально поставить телефон на зарядку я иду к расположенным поодаль от ночлега солнечным батареям.
О работе в лесу
Сохранять возможность работы было для меня ключевым условием. Я не хотел терять место или отказываться от него, это сильно ударило бы по семье финансово. Потому стал думать, как это можно организовать в лесу.
Я купил солнечные панели, аккумуляторы и провода, чтобы собрать свою маленькую солнечную электростанцию. Также взял с собой старенький ноутбук и 4G-антенну. На самом деле этот нехитрый набор позволяет вполне комфортно работать. Скорости хватает, и чтобы писать код, и чтобы участвовать в созвонах, и для решения других задач. Конечно, все это происходит чуть медленнее, чем дома с городским интернетом, но в целом, мой рабочий день почти ничем не отличается от того, каким он был до переезда в лес.
О еде
Продукты на регулярной основе ниоткуда не получаю. Когда я только «переезжал», мы с женой на машине привезли еду и выгрузили в большой герметичный мусорный бак, чтобы ничего не намокло и не привлекало диких зверей. В этом баке и хранится вся моя провизия, это мой «магазин», в который я периодически хожу. Бак никто не пополняет, поэтому продукты постепенно кончаются. Но я надеюсь в скором времени встретиться с женой (мы с ней не виделись уже месяц), тогда же обновим запасы. Ведь я планирую остаться здесь еще как минимум на месяц, а возможно, придется встретить в лесу и Новый год.
Помимо условной растворимой лапши в моем меню много разных продуктов. К примеру, сушеное мясо с овощами, которое мы традиционно делаем с женой перед каждым походом (поэтому у нас дома всегда есть баночка-другая). Очень хорошая штука, которую можно есть в сухом виде, запивая водой, можно в суп кидать или в ту же лапшу. А так, на самом деле у меня в баке есть много всякого: сливки, сгущенное молоко, сушеное мясо, чай, кофе, мясные консервы (к примеру свинина с перцем в сливочном соусе), хлебцы, заварное пюре. Конечно, скучаю также по свежим овощам, фруктам, по каким-то конфеткам. Но, думаю, что это все второстепенное.
Охотой или рыбалкой я никогда не занимался, я пацифист и это как-то не по мне. Да и живности крупнее белок я поблизости не встречал: никаких медведей, волков, енотов тут нет. Походами за грибами я тоже особо не увлекался, поэтому пока смотрю на это дело с опаской, тем более, что, как мне кажется, все грибы, которые растут поблизости несъедобные.
О бытовых сложностях
Самая большая бытовая проблема — отсутствие душа. Да, я кипячу воду в чайничке, чищу зубы, умываюсь, протираюсь салфетками, но это совсем не то же самое, что контрастный душ… впрочем, я сейчас думаю над тем, как эту проблему решить.
Если говорить об обогреве, раньше хватало несколько дней пожечь костер. И то это, скорее было не про борьбы с холодами, а для атмосферы. Сейчас, когда стало холоднее, я пользуюсь небольшой походной печкой, которую я обложил камнем. В принципе это позволяет не ложиться спать в холодном помещении (температура на улице ночью уже падает ниже нуля). Но, конечно, я сплю в зимнем спальнике, рассчитанном на то, чтобы удерживать тепло даже в -10 градусов. Но в целом сплю я в комфорте, можно сказать, даже лучше чем в городе.
О планах на будущее
Я не могу сказать, что меня как-то тяготит жизнь в лесу, и меня тянет в город. Наверное, я уже как-то приноровился к жизни здесь. Ну и, конечно, очень скучаю по жене, по родным и друзьям. Ездить до меня от городской квартиры довольно долго, часа четыре, и каждый день сюда не наездиться. Мы даже обсуждаем сейчас с женой, а не перебраться ли ей ко мне. В том числе, чтобы она спокойнее себя чувствовала, потому что моя внезапная популярность немного ее тревожит. Она боится, что через нее могут начать искать меня.
Конечно, если она переберется сюда, то придется наращивать мощность, увеличивать объем солнечных батарей, чтобы мы могли одновременно могли работать удаленно. Да и вообще необходимо будет подготовить жилище, чтобы вдвоем тут было полностью комфортно.
Но, конечно, главное, чтобы все вот это закончилось и я смог бы вернуться домой,.
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