Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Главное

Начав свою речь, Путин отметил, что события продолжают развиваться по негативному сценарию, они переросли в системный кризис не только в военно-политической, но и гуманитарной, и экономической сферах.

«Запад в последние годы, и особенно – в последние месяцы, предпринял целый ряд шагов на обострение. Ну, собственно говоря, они всегда играют на обострение. Ничего здесь нового-то уже нет. Это разжигание войны на Украине, это провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков», – заявил президент.

По словам Путина, кризис приобрел глобальный характер – он затронул всех. «Перед человечеством сейчас по сути два пути: или дальше накапливать груз проблем, который неизбежно всех нас раздавит, или все же вместе попытаться найти решения. Путь неидеальные, но работающие».

Путин отметил, что сегодняшние события отодвинули экологические проблемы. Они ушли с повестки дня, но по-прежнему существуют.

Президент также обратил внимание на культуру отмены. Он заявил, что даже во время «холодной войны» никому не приходило в голову отрицать культуру и достижения своих оппонентов. «До сжигания книг в свое время дошли нацисты, а теперь книги Достоевского запрещают родители этого либерального общества. Культура отмены выкашивает все живое и творческое». По словам Путина, история все расставит на свои места.

В своей речи Путин уделил внимание и «традиционным ценностям». «Традиционные ценности — не фиксированный свод постулатов, их нельзя навязать, они в каждой стране неповторимы, в отличие от неолиберальных».

По словам президента, Россия не считала и не считает себя врагом Запада. «Мы пытались выстроить отношения и со странами НАТО, и Запада. Мы были абсолютно искренне, хочу подчеркнуть, посыл был один — давайте жить дружно. Понимали все сложности подобного сближения. Что же мы получили в ответ? — нет. Постоянно растущее давление, рост напряженности на границах».

Он отметил, что смысл нынешнего исторического момента в том, что перед всеми странами открываются возможности для оригинального пути развития. «Доминирование Запада завершается, а однополярный мир уходит в прошлое. Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное,самое опасное, непредсказуемое, важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны».

Завершая свою речь, Путин обратил внимание на то, что сейчас формируется будущее мировое устройство. В этом мировом устройстве, по словам Путина, «мы должны выслушать всех» – принять во внимание каждую точку зрения, общество, народ, не навязывая никому единой истины. «И только на этом основании, понимая свою ответственность за судьбу народов, планеты, строить симфонию человеческой цивилизации», — сказал президент.