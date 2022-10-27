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Госдума приняла закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации

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Депутаты приняли законопроект в третьем чтении. Он вступит в силу через 10 дней после публикации, сообщает ТАСС.

xzserg/Shutterstock.com

Согласно документу, лица, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить такую службу в указанных организациях.

Однако проходящие альтернативную службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, в период мобилизации могут быть направлены для прохождения альтернативной гражданской службы на должностях гражданского персонала ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.

Новая статья об альтернативной гражданской службе в период мобилизации дополнит закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».

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