Госдума приняла закон об альтернативной гражданской службе в период мобилизации

Согласно документу, лица, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить такую службу в указанных организациях.

Однако проходящие альтернативную службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, в период мобилизации могут быть направлены для прохождения альтернативной гражданской службы на должностях гражданского персонала ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.

Новая статья об альтернативной гражданской службе в период мобилизации дополнит закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».