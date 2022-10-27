Закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды приняли в первом чтении. Рассказываем, что изменится

Как указано на сайте Госдумы, закон предусматривает запрет ЛГБТ-пропаганды среди всех россиян — как взрослых, так и несовершеннолетних.

«Кроме того, документ расширяет перечень запрещенной к распространению информации среди детей: пропаганда и демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также информации, способная вызвать у детей желание сменить пол», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на платных ресурсах доступ к такой информации можно будет получить только с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя. «Там, где это технически сделать невозможно, распространение подобной информации будет полностью запрещено».

Реклама теперь тоже не должна содержать информацию, демонстрирующую ЛГБТ отношения. «Фильмы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, не будут получать прокатное удостоверение», — указано на сайте Госдумы.

Согласно документу: