Закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды приняли в первом чтении. Рассказываем, что изменится

Депутаты Госдумы единогласно поддержали законопроект. Документ предусматривает запрет на пропаганду ЛГБТ в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.
Как указано на сайте Госдумы, закон предусматривает запрет ЛГБТ-пропаганды среди всех россиян — как взрослых, так и несовершеннолетних.
«Кроме того, документ расширяет перечень запрещенной к распространению информации среди детей: пропаганда и демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также информации, способная вызвать у детей желание сменить пол», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на платных ресурсах доступ к такой информации можно будет получить только с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя. «Там, где это технически сделать невозможно, распространение подобной информации будет полностью запрещено».
Реклама теперь тоже не должна содержать информацию, демонстрирующую ЛГБТ отношения. «Фильмы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, не будут получать прокатное удостоверение», — указано на сайте Госдумы.
Согласно документу:
- За ЛГБТ-пропаганду среди лиц любого возраста будет грозить штраф от 50 до 400 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 800 тыс. для должностных лиц, от 800 тыс. до 5 млн или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.
- За пропаганду педофилии штраф составит от 200 до 800 тыс. рублей для граждан, от 400 тыс. до 2 млн рублей для должностных лиц, от 1 до 10 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.
- За ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних и распространение информации, способной вызвать у них желание сменить пол штраф составит от 50 до 200 тыс. рублей для граждан, от 100 до 400 тыс. для должностных лиц, от 800 тыс. до 4 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.
- За нарушения иностранцам и лицам без гражданства будет грозить выдворение за пределы России.
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