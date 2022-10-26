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UPD: В Минобороны опровергли беседу с депутатом Останиной насчет отсрочек

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Ранее глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила о новых категориях отсрочек от частичной мобилизации в своем Telegram-канале.

xzserg/Shutterstock.com

«Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности – принята! Также в директиву внесена ещё одна поправка – от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье», – говорилось в сообщении.

UPD от 16:30: замминистра обороны РФ Николай Панков сообщил журналистам, что не разговаривал с Ниной Останиной, пишут РИА Новости. «Никакого разговора с депутатом Государственной думы от фракции КПРФ Н. Останиной ни сегодня, ни вчера не было», – сказал Панков.

Напомним, частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Тогда Путин отметил, что призывать планируется в первую очередь тех, кто имеет востребованные военно-учетные специальности и боевой опыт.

Позднее президент подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для дополнительных категорий учащихся. Согласно указу, призываться не будут студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, аспиранты и те, кто учатся в вечернее время.

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