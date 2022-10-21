Стало известно, сколько человек призвали в рамках частичной мобилизации

«Николай Александрович Панков, когда был в Госдуме (на закрытом обсуждении вопросов в среду - прим. ТАСС), назвал, что на сегодняшний день из 300 тыс. мобилизована 251 тыс. Сегодня эта цифра изменилась, уже мобилизовано 260 тыс., осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14%», — сообщила Останина информагентству.

Ранее, 14 октября, Владимир Путин сообщил, что частичная мобилизация может завершиться в России в течение двух недель. По словам президента, никаких предложений от Минобороны увеличить количество мобилизованных не поступало. «В обозримом будущем не вижу никакой необходимости», — сообщил президент.

Напомним, частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Тогда Путин отметил, что призывать планируется в первую очередь тех, кто имеет востребованные военно-учетные специальности и боевой опыт.