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Общество

Стало известно, сколько человек призвали в рамках частичной мобилизации

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Число призванных в рамках частичной мобилизации россиян достигло 260 тысяч. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина по итогам встречи с замминистра обороны РФ Николаем Панковым.

xzserg/Shutterstock.com

«Николай Александрович Панков, когда был в Госдуме (на закрытом обсуждении вопросов в среду - прим. ТАСС), назвал, что на сегодняшний день из 300 тыс. мобилизована 251 тыс. Сегодня эта цифра изменилась, уже мобилизовано 260 тыс., осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14%», — сообщила Останина информагентству.

Ранее, 14 октября, Владимир Путин сообщил, что частичная мобилизация может завершиться в России в течение двух недель. По словам президента, никаких предложений от Минобороны увеличить количество мобилизованных не поступало. «В обозримом будущем не вижу никакой необходимости», — сообщил президент.

Напомним, частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Тогда Путин отметил, что призывать планируется в первую очередь тех, кто имеет востребованные военно-учетные специальности и боевой опыт.

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