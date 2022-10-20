Теперь официально: суд в Петербурге признал блокаду Ленинграда геноцидом и военным преступлением

Городской суд Петербурга признал военным преступлением и геноцидом блокаду Ленинграда оккупационными властями и войсками Германии и их пособниками — военными формированиями Бельгии, Италии, Испании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Чехии в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

В ходе процесса провели семь судебных заседаний, допросили 12 специалистов и четыре свидетеля, также изучались материалы с грифом «Совершенно секретно». Ущерб от блокады оценили в более 35 трлн рублей.

Во время процесса прокурор Виктор Мельник заявил, что в период блокады погибли более миллиона ленинградцев. Данные были получены методом демографических подсчетов. На начало блокады в городе проживало 2,4 млн человек, — к концу более 550 тысяч человек. Таким образом, численность сократилась на 1,8 млн человек, из них 922 тысячи были эвакуированы.

Прокурор Петербурга просил суд установить факт, имеющий юридическое значение, — признать блокаду Ленинграда войсками Германии и их пособниками, военными формированиями Бельгии, Италии, Испании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Чехии, преступлением против человечности и геноцидом населения СССР.