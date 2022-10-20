Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Рассказываем, что изменится

«Министерство будет отвечать за выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правового регулирования, координацию деятельности по реализации приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности и осуществление госнадзора за деятельностью туроператоров», – сообщается на сайте Минэкономразвития.

Согласно указу Путина, Ростуризм упразднен в целях «совершенствования госуправления в сфере туризма, повышения эффективности развития индустрии и оптимизации структуры федеральных органов».

В Минэкономразвития отметили, что решение президента позволит «повысить эффективность реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в котором участвуют 17 федеральных ведомств и все регионы страны, а также бизнес-сообщество».