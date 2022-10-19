Отцов с тремя и более детьми освободили от частичной мобилизации

«Поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны России. Ответ однозначный: отцы трёх и более детей должны быть освобождены от мобилизации», — заявил Володин.

Он также сообщил, что на сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов. «Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям».

Ранее Владимир Путин сообщил, что частичная мобилизация может завершиться в России в течение двух недель. По словам президента, никаких предложений от Минобороны увеличить количество мобилизованных не поступало. «В обозримом будущем не вижу никакой необходимости», — сообщил президент.

Напомним, частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Тогда Путин отметил, что призывать планируется в первую очередь тех, кто имеет востребованные военно-учетные специальности и боевой опыт.

Позднее президент подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для дополнительных категорий учащихся. Согласно указу, призываться не будут студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, аспиранты и те, кто учатся в вечернее время.