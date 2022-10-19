В ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях введено военное положение. Что оно значит для страны? Влияет ли на мобилизацию?

Президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Согласно его указу, в приграничных регионах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях вводится «средний уровень реагирования», в регионах ЦФО и ЮФО – уровень повышенной готовности. В остальных регионах РФ, кроме центра и юга России, теперь действует режим «базовой готовности». Что он означает, и какие ограничения могут быть введены в новых условиях в Петербурге? Отвечает руководитель практики мобилизации адвокатского бюро КИАП Кирилл Коршунов.
Касается ли введение военного положения на отдельных территориях всей страны?
В законе о военном положении есть два вида мер. Первые, самые строгие, применяются только на территории, где объявлен режим военного времени. Но есть часть мероприятий, которые могут проводиться и в других местах. Так что, если говорить строго, то указ в той или иной мере затрагивает всю страну. Потому что он позволяет вводить ограничения на территории даже тех субъектов, где нет военного положения. Пусть эти ограничения и могут носить самый разный характер: от почти незаметных до весьма значительных.
Указ вводит на большей части страны, включая Петербург, режим «базовой готовности». Что это значит?
Набор мер, которые можно вводить в рамках этого режима, довольно широкий и достаточно размытый. Потенциально в его рамках могут вводиться ограничения на передвижение, установления особого режима работы отдельных наиболее важных предприятий.
Но вот комендантский час объявить не могут. В законе прямо указано, что подобные ограничения могут устанавливаться только на той территории, на которой введено военное положение.
Если подытожить, по логике, в большинстве регионов должны быть более мягкие меры, иначе зачем вводить градацию, объявляя в каком-то месте режим военного времени, в других территориях повышенную готовность, а в каких-то – готовность базовую. Однако какого-то четкого лимита ограничений, которые могут быть объявлены в различных регионах, мы в документе и в законе не видим.
Влияет ли объявление военного положения на отдельных территориях на мобилизацию?
Нет, военное положение и мобилизация – процессы параллельные. Юридически у них сходные основания для введения, но объявление военного положения, тем более в каком-то конкретном месте, автоматически не означает новую волну частичной мобилизации или начало всеобщей мобилизации. Такие меры могут быть предприняты, а могут и нет, они не обязательно синхронизированы.
В части регионов введен «средний уровень реагирования». Значит ли, что туда нельзя въехать или оттуда выехать?
По указу Президента в этих регионах может устанавливаться особый режим въезда или выезда, но это происходит не автоматически. Соответствующее решение принимает глава субъекта. Гипотетически такие ограничения могут быть введены: глава региональной исполнительной власти может сказать: въезжаем в этот регион только через один блокпост с 9 утра до 20 часов вечера. Однако надо смотреть, как это будет реализовываться на практике. Пока фактов нет.
Означает ли введение военного положения на отдельной территории закрытия всех границ?
Нет, не означает. Одним из последствий военного положения является закрытие границ. Но оно применяется только по указанию Президента РФ. К тому же это очевидно несоразмерная мера: военное положение введено на территории нескольких субъектов, а границы закрываются по всей России.
Это же позицию подтвердили официальные лица (в частности МИД и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков), которые объявили, что планов по закрытию границ нет.
Упрощает ли введение военного положения на отдельных территориях процедуру объявления режима военного времени во всей стране?
Нет. Никакой взаимосвязи между введением этого режима на отдельной территории и в масштабах всей страны нет. То есть ввести военное положение в стране в целом теперь ни проще и не сложнее.
Комментарии (0)