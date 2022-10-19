В ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях введено военное положение. Что оно значит для страны? Влияет ли на мобилизацию?

Указ вводит на большей части страны, включая Петербург, режим «базовой готовности». Что это значит?

Набор мер, которые можно вводить в рамках этого режима, довольно широкий и достаточно размытый. Потенциально в его рамках могут вводиться ограничения на передвижение, установления особого режима работы отдельных наиболее важных предприятий.

Но вот комендантский час объявить не могут. В законе прямо указано, что подобные ограничения могут устанавливаться только на той территории, на которой введено военное положение.

Если подытожить, по логике, в большинстве регионов должны быть более мягкие меры, иначе зачем вводить градацию, объявляя в каком-то месте режим военного времени, в других территориях повышенную готовность, а в каких-то – готовность базовую. Однако какого-то четкого лимита ограничений, которые могут быть объявлены в различных регионах, мы в документе и в законе не видим.