Владимир Путин провел заседание Совбеза – главное

Путин поручил создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности, его возглавит премьер-министр Михаил Мишустин.

С 20 октября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях вводится военное положение, указ об этом уже подписан.

Денежное довольствие мобилизованных должно составлять не менее 195 тыс. рублей в месяц, заявил Путин. Президент поручил соблюдать сроки и размер выплат мобилизованным.

Главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. На всех уровнях власти требуется собранность.

Согласно указу президента, в приграничных регионах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях вводится «средний уровень реагирования», в остальных регионах ЦФО и ЮФО – уровень повышенной готовности. Во всех регионах РФ, кроме центра и юга России, вводится режим «базовой готовности».

Границы РФ в связи с военным положением в четырех регионах закрывать не планируется, сообщил РИА Новости Дмитрий Песков.