СМИ: в петербургском районном военкомате возобновили бронирование от частичной мобилизации

Очевидцы сообщили, что объявление о приостановке бронирования сотрудников предприятий до окончания мобилизации сняли со здания комиссариата Центрального района. А сегодня, 19 октября, глава администрации района Елена Федорова объявила предпринимателям, что прием заявлений на бронирование будет идти в порядке живой очереди, но не более 20 человек в день.

«Сейчас их принимают в порядке живой очереди, мы максимально стараемся еще усилить и оптимизировать работу. Решаем с военкомом, как сделать так, чтоб людям было комфортно», — сказала она изданию.

Напомним, накануне в военкомате Центрального района приостановили прием документов на бронирование сотрудников предприятий от частичной мобилизации. Тогда предполагали, что процедуру приостановили до 28 октября, когда, по словам президента РФ Владимира Путина, частичная мобилизация должна завершиться по всей стране.