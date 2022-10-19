Какие специалисты самые востребованные в Петербурге? Вот список

Как следует из данных исследования HeadHunter, в список самых востребованных специалистов попали водители, бухгалтеры, повара, врачи, упаковщики, администраторы и слесари (по 2% от всех активных вакансий), пишет «Деловой Петербург».

«Если сравнивать с прошлогодними показателями, то сильнее всего у петербургских работодателей за квартал вырос спрос на работников сферы продаж и клиентского сервиса, также на них приходится 34% вакансий от всего объема рынка труда города», — сказано в отчете исследования.

Также выросло число предложений для работников строительной области: их доля в общем объеме новых вакансий составляет 14%. И одновременно с этим уменьшился спрос на HR-специалистов, банковских служащих и работников в области автобизнеса.

Кроме того, поднялись зарплатные ожидания у ищущих работу до 59,5 тысяч рублей. Это на 2% больше, чем в начале года, а также на 5% больше, чем осенью 2021 года.

«В 2% петербургских вакансий на данный момент доступен заработок от 200 до 300 тысяч рублей и выше. Чаще всего высокооплачиваемую зарплату предлагают компании из сферы продаж, IT-сектора, строительства, промышленности, а также работодатели из банковской и финансовой сфер», — выяснили специалисты HeadHunter.