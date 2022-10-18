СМИ: военкоматы Петербурга запретили предприятиям бронировать сотрудников от мобилизации

Об этом сообщили в военкомате Центрального района. Как пишет «Фонтанка», прием документов на бронирование сотрудников предположительно прекращен до 28 октября, когда, по словам президента РФ Владимира Путина, частичная мобилизация должна завершиться по всей стране.
«На время мобилизации бронирование временно прекращается», — говорится в объявлении, которое разместили на дверях при входе в учреждение. В качестве обоснования приведен приказ судебного департамента при Верховном суде РФ от 13 мая 2019 года, в п. 5 которого указано, что «на весь период мобилизации прекращается бронирование граждан, пребывающих в запасе, призываемых на военную службу по мобилизации, если они в мирное время не были забронированы».
Отмечается, что оформление брони больше не проводится и в других районах города. При этом юрист и правозащитник Павел Чиков 18 октября сообщил в своем Telegram-канале, что военкоматы перестали приносить повестки для раздачи жителям Петербурга. Об этом якобы рассказали сотрудники коммунальных служб. «Похоже, что призыв сходит на нет и в Питере»,— добавил он.
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