СМИ: военкоматы Петербурга запретили предприятиям бронировать сотрудников от мобилизации

«На время мобилизации бронирование временно прекращается», — говорится в объявлении, которое разместили на дверях при входе в учреждение. В качестве обоснования приведен приказ судебного департамента при Верховном суде РФ от 13 мая 2019 года, в п. 5 которого указано, что «на весь период мобилизации прекращается бронирование граждан, пребывающих в запасе, призываемых на военную службу по мобилизации, если они в мирное время не были забронированы».

Отмечается, что оформление брони больше не проводится и в других районах города. При этом юрист и правозащитник Павел Чиков 18 октября сообщил в своем Telegram-канале, что военкоматы перестали приносить повестки для раздачи жителям Петербурга. Об этом якобы рассказали сотрудники коммунальных служб. «Похоже, что призыв сходит на нет и в Питере»,— добавил он.