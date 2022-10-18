Москва объявила о завершении мобилизации. А так можно? Накажут ли неявившихся по повесткам? Ждать ли того же в Петербурге?

Мэр Москвы объявил о конце мобилизации? У него есть такие полномочия?

Все не так просто. По закону, мобилизацией занимаются призывные комиссии, которые на региональном уровне их возглавляют главы субъектов. В столице, это мэр Москвы Сергей Собянин. Президентский указ о частичной мобилизации также возлагает обеспечение призыва в регионах на местные власти.

Однако количество людей, которых необходимо призвать в том или ином регионе, и сроки мобилизации определяют в Министерстве обороны. Таким образом, можно сказать, что Москва официально выполнила спущенный ей из Минобороны план, о чем столичные власти публично отчитались. Полномочий завершить мобилизацию у региональных властей нет.