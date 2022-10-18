Москва объявила о завершении мобилизации. А так можно? Накажут ли неявившихся по повесткам? Ждать ли того же в Петербурге?

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица выполнила задачи по частичной мобилизации «в полном объеме» и сворачивает пункты сбора мобилизованных с понедельника. Что значит это заявление? Может ли глава региона завершать мобилизацию своим решением? Что будет с теми, кто получил повестки, но не явился по ним? И что значит решение московской мэрии для жителей других регионов? Мы спросили об этом адвоката, эксперта по защите прав призывников Александра Передрука и политологов Александра Конфисахора и Михаила Шевчука.
Мэр Москвы объявил о конце мобилизации? У него есть такие полномочия?
Все не так просто. По закону, мобилизацией занимаются призывные комиссии, которые на региональном уровне их возглавляют главы субъектов. В столице, это мэр Москвы Сергей Собянин. Президентский указ о частичной мобилизации также возлагает обеспечение призыва в регионах на местные власти.
Однако количество людей, которых необходимо призвать в том или ином регионе, и сроки мобилизации определяют в Министерстве обороны. Таким образом, можно сказать, что Москва официально выполнила спущенный ей из Минобороны план, о чем столичные власти публично отчитались. Полномочий завершить мобилизацию у региональных властей нет.
Гарантирует ли заявление Собянина, что в Москве не будет новых волн мобилизации?
Нет. Все по тому же президентскому указу от 21 сентября, решение о том, сколько и в какие сроки нужно мобилизовать людей, принимает Министерство обороны. При этом ведомство может корректировать количество призываемых как в большую, так и меньшую сторону. Поэтому с точки зрения действующих норм закона никаких ограничений для объявления новой волны мобилизации (если в Минобороны решат, что она необходима) нет.
Александр Конфисахор
Политолог:
«Причин для заявления мэра Москвы Сергея Собянина может быть несколько. Во-первых, наверное, они и в правду набрали то количество людей, которое им было "спущено" по плану. Но, вероятно, главная причина заключается в том, что не все в обществе радуются частичной мобилизации — назрела необходимость показать людям, что это она скоро закончится. Из СМИ и соц.сетей мы видим случаи, когда повестки вручались людям, которые не подходят под формальные критерии мобилизации».
Что будет со старыми повестками в Москве, по ним нужно являться?
Формально обязанность явиться сохраняется. Однако поскольку повестки вручаются военными комиссариатами, то военный комиссар субъекта Российской Федерации может своим решением аннулировать действие этих повесток. Если исходить из заявления Собянина о том, что «разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», именно такого решения, вероятно, и следует ожидать.
Могут ли наказать за неявку по старым повесткам в этом регионе?
Да, если не будет никаких актов, которыми повестки будут признаны утратившими силу. Но поскольку Собянин как глава призывной комиссии по мобилизации субъекта Российской Федерации заявил публично о том, что повестки аннулируются, вероятно такое решение военным комиссаром Москвы принято. Поэтому я не думаю, что кого-то будут привлекать к ответственности.
Значит ли это, что мобилизационные пункты в московских аэропортах тоже должны быть свернуты?
Вероятно да, поскольку отпадает целесообразность в них. Другое дело, будут ли выпускать жителей других регионов, скажем, за границу. В целом, ограничение на выезд людей, которые не были призваны, формально не соответствует закону, хотя мы видели подобные примеры. Будет ли теперь продолжаться эта практика в столичных аэропортах — сложный вопрос.
Можно ли ждать таких же решений в других регионах, к примеру, в Петербурге?
Александр Конфисахор
Политолог:
«Губернаторам в первую очередь необходимо выполнить план по частичной мобилизации. Поэтому если им этого пока не удалось, то вряд ли они рискнут объявлять о завершении призыва в своих регионах. Я лично не думаю, что завтра-послезавтра петербургский градоначальник объявит о таком же решении. Хотя, полагаю, он не без зависти смотрит на Собянина, которому первому удалось отчитаться о выполнении плана Минобороны.
Думаю, объявление о конце мобилизации в Петербурге не за горами, но до тех пор региональные власти и военкоматы могут напротив еще больше активизировать поиск всех, кого можно призвать, чтобы сильно не отставать от Москвы и оказаться в числе первых регионов, завершивших набор. В крайнем случае — в серединке списка, но никак не в его конце».
Александр Конфисахор
Политолог:
«Думаю, в ближайшую неделю подобное заявление стоит ждать и от Беглова. Во-первых, мобилизация здесь идет скромными темпами, и не от хорошей жизни районные власти вынуждены устраивать так называемые полицейские облавы. Судя по всему, здесь в чуть меньших масштабах наблюдается тот же столичный эффект отстранения. За целое лето в Петербурге так и не смогли укомплектовать анонсированные три батальона добровольцев. Во-вторых, губернаторы в принципе склонны ориентироваться на Москву в важных решениях, что показала, например, пандемия. Власти незачем раздражать людей в столицах, если ей это ничего не стоит — мобилизационный ресурс она с успехом получает в других регионах.».
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